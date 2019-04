IA og D: Aqqalu sætter Grønlands troværdighed på spil

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 05. april 2019 - 10:54

Sådan en uskik bør ikke eksistere i Naalakkersuisuts regi, mener Demokraterne.

-Det er uacceptabelt med den uskik, Naalakkersuisoq kommer med. Man kan som Naalakkersuisut ikke tage kasketten af, og fremkomme med egne meninger og tro, at man bare kan tage kasketten på derefter, siger medlem af natur- og miljøudvalget i Inatsisartut, Steen Lynge fra Demokraterne til Sermitsiaq.AG.

Steen Lynge understreger, at Naalakkersuisut bør huske, at fangerne og fiskerne er dem, der oplever de klimatiske ændringer på tætteste hold. Og som Naalakkersuisoq skal man arbejde for samfundets ve og vel, døgnet rundt i de fire år valgperioden gælder.

- Som Naalakkersuisoq er man naalakkersuisoq 24/7, man er forpligtet til at arbejde for samfundet, og det klæder ikke naalakkersuisut at ytre egne meninger, der strider imod Naalakkersuisuts politik, siger Steen Lynge.

Kritikken kommer efter, Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jerimiassen (A) har ytret sin egen mening om, at nogle forskere og mennesker tjener tykt på den globale opvarmning. Kilometervis af rapporter har påpeget, at mennesket har en del af skylden for, at den globale opvarmning eskalerer. Ifølge videnskab.dk, så er 97 procent klimaforskere enige i, at mennesket er medskyldig i den globale opvarmning.

Overraskende udmelding

Inuit Ataqatigiit måber også over den udmelding Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi kom med i torsdags. Og de mener, at Naalakkersuisut har et ansvar i at have en mere ensartet mening om klimaændringerne.

- I Inuit Ataqatigiit er vi lydhøre overfor og er enige med alle de unge i alle lande, der kræver, at vi skal gøre noget for at mindske klimaændringerne. Og vi er overraskede over og er uenige i, at et medlem i Naalakkersuisuts udmelding om at det ikke er nødvendigt at gøre noget.

Troværdighed på spil

Både Inuit Ataqatigiit og Demokraterne understreger overfor Sermitsiaq.AG, at Naalakkersuisut har et ansvar og skal være troværdige i det ansvar, de påtager sig.

- Mens man er Naalakkersuisoq og ytrer egne meninger, så ytrer man sig på vegne af Naalakkersuisut. Det er der, det troværdige arbejder er. I Inuit Ataqatigiit kræver vi, at man ikke skal gøre det til en kutyme at ytre sig om egne meninger under arbejdet. Vi skal kunne regne med Naalakkersuisuts udmeldinger, det er der, ansvaret ligger, siger IA’s formand, Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

- Nu kan man sætte spørgsmålstegn ved Grønlands troværdighed, siger Steen Lynge.