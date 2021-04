IA Avannaa: Man kan ikke forhandle med et splittet parti

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 09. april 2021 - 12:31

Ingen konkrete forhandlinger med Siumut er påbegyndt i Avannaata Kommunia efter kommunalvalget tirsdag.

Bendt B. Kristiansen fra Inuit Ataqatigiit siger til Sermitsiaq.AG, at partiet ikke har indledt forhandlinger med Siumut.

LÆS OGSÅ: Avannaa: Partier sætter forhandlinger på standby med Siumut

- Siumut kan ikke engang samle et flertal i deres parti, på grund af interne problemer. Der er ingen grundlag for at starte forhandlingerne, da vi kan ikke vide, hvor partiet står. Vi skal på forhånd vide, hvor vi har Siumut, og det kan vi ikke finde ud af på nuværende tidspunkt, siger Bendt B. Kristiansen.

Han har ingen anelse om, hvad de interne problemer i Siumut handler om.

- Det er derfor, vi gerne vil have, at partiet skal klarlægge, hvad det er, stridighederne handler om. Borgmester Palle Jerimiassen har igangsat en undersøgelse mod Minik Høegh-DAm, derfor har vi krav på at vide, hvad disse undersøgelser handler om. Vi mener, at oplysningerne ikke skal være stopklods under forhandlingerne, lyder det fra IA's Bendt B. Kristiansen.