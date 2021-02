Hundeslædekusk i Tasiilaq: Ærgerlig udelukkelse

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 28. februar 2021 - 08:00

Hundene er ikke vaccineret for hundesyge, og derfor må de ikke deltage ved det kommende hundeslædeløb i Ilulissat. Sådan lyder embedsdyrlægens dom over hunde fra Tasiilaq og omegn.

Vaccine til hundene er lovpligtig, og alle hunde i området skal være vaccineret mod hundesyge, før hundeslædekuskene kan gøre sig håb om at deltage ved Avannaata Qimussersui.

Når hundene ikke er vaccineret, er der risiko for ukontrolleret smittespredning af hundesyge mellem slædehundene, lyder det.

- Det er meget ærgerligt. Vi har ellers været i gang med forberedelserne i nogen tid nu. Det er ikke godt, at vi nu udelukkes i Avannaata Qimussersui, siger Gedion Ignatiussen til Sermitsiaq.AG.

52 vacciner

Han er selv slædehundeejer og formand for Tasiilaqs forening for hundeslædekuske.

Han fortæller, Tasiilaq nu har 52 vacciner, men at byens slædehundeejere har ventet på vacciner fra veterinærmyndigheden i længere tid. De 52 vaccinationer skal bruges til de tre bedste hundespand under kvalifikationsrunden.

- Vi har henvendt os til dyrlægen i forhold til vacciner, men vi har ikke modtaget vaccinerne endnu. Det er nogen tid siden, forklarer Gedion Ignatiussen.

Forberedelser går til spilde

Det er første gang nogensinde, at samtlige distrikter skal dyste mod hinanden i Avannaata Qimussersui. Efter planen skulle hundeslædekuske helt fra Qaanaaq i Nord til Tasiilaq i Øst være samlet i Ilulissat i slutningen af marts, og dyste mod hinanden.

Det er planlagt således, at de voksnes hunde kan bruges af børnene under dysterne, så man sikrer flest kan deltage ved dysten. Men det bliver nu uden Tasiilaq og omegn:

- Alle i Østgrønland har ellers forberedt sig til løbene. Efter kvalifikationsrunderne ville vi ellers vaccinere de tre bedste slædehundespand, altså i alt 36 hunde. Men den plan går nu i vasken, da vi er blevet udelukket, siger Gideon Ignatiussen.

Han kan godt forstå, at myndigheder tager forholdsregler. Alle hundene i området skal være vaccineret, hvis hundeslæderne skal gøre sig håb om at deltage ved Avannaata Qimussersui. Ignatiussen forsikrer, at ingen hunde virker til at være syge.

- Vi har selvfølgelig glædet os til løbene og passer vores hunde rigtig godt. Ingen er syge, fortæller han.

Tasiilaqs forening for hundeslædekuske forbereder nu et hundeslædeløb for Tasiilaq og omegn. Løbet afvikles den 20. marts, oplyser formanden.