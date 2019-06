Huller i viden om miljø

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. juni 2019 - 12:44

Der er huller i den grundlæggende viden om miljøforholdende i Grønland - og den kan komme råstofindustrien til skade. Det fremgår af et strateginotat om miljøreguleringen af stofområdet.

- Selvom der for de enkelte råstofprojekter udarbejdes specifikke miljøvurderinger (VVM), er der stadig huller, i den foreliggende viden, og inden for mange områder er der behov for mere information, skriver videnskabelige eksperter fra Pinngortitaleriffik (GN) og Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet i et baggrundsnotat til strategien.

- Jo mere viden, desto større mulighed for at anbefale en præcis regulering, der fører til det ønskede resultat i miljøet.

Større sikkerhedsmargener

Den manglende viden kan desuden betyde, at myndighederne bliver nødt til at stille skrappere krav en strengt nødvendigt.

- Hvis der er store videnshuller, eller den eksisterende viden ikke koordineres, må forsigtighedsprincippet tages i brug. Det medfører anvendelse af større sikkerhedsmarginer, dvs. mere omfattende regulering, som kan være til gene for industrien, lyder vurderingen fra fagfolkene.

LÆS OGSÅ: Ingen olieboringer i Polhavet

Klimaændringerne kan i sig selv påvirke miljøet, og det øger behovet for mere viden om effekten af eventuelle udledninger.

- Sammenfattende vurderes det, at en fortsat indsats for systematisk opbygning af viden om Grønlands miljø, den økologiske dynamik og effekter af råstofaktiviteter vil give en mere robust og præcis vurdering af natur- og miljøforhold ved råstofprojekter. Det er vigtigt, at den nye viden der skabes nyttiggøres ved publicering og systematisering i databaser, ligesom den skal forankres i vidensmiljøer og operationaliseres, så den er til rådighed for industrien til planlægning og udarbejdelse af VVM-redegørelser mv.