Ingen olieboringer i Polhavet

Walter Turnowsky Mandag, 24. juni 2019 - 13:37

Fire særligt sårbare havområder skal friholdes for olieefterforskning. Det fremgår af en strategi for miljøreguleringen af råstofområdet for perioden 2019 til 2023, som er blevet sendt i høring

Blandt områderne er Polhavet, som her er defineret som farvandene nord for 75° N i Vestgrønland og 80° N i Østgrønland.

Anbefalingerne til at friholde områderne kommer fra de videnskabelige rådgivere hos Pinngortitaleriffik (GN) og Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.

- I forbindelse med udbud af områder anbefaler DCE og GN ikke at udbyde farvandene nord for Grønland – dvs. nord for 75° N i Vestgrønland og nord for 80° N i Østgrønland, på grund af den mere eller mindre permanente forekomst af havis, som dels medfører forøget risiko for uheld og oliespild, og dels vanskeliggører opsamling af spildt olie, hedder det i vurderingen fra eksperterne.

Spisekamre

Et af de andre områder, hvor boreplatforme ifølge strategien skal bandlyses er Nordvandspolyniet mellem Qaanaaq og Ellesmere Ø. Dette isfrie område udgør et sandt spisekammer for havepattedyr og havfugle.

Et andet polynie skal ligeledes friholdes, nemlig det der befinder sig ved mundingen af Scoresby Sund.

Det fjerde område, som bør friholdes for olieefterforskning, er Store Hellefiskebanke ved Disko Bugt.

DCE har i en særlig rapport undersøgt mulighederne for at bekæmpe oliespild i området. Konklusionen er, at bekæmpelsen risikerer at skade økosystemet yderligere.

- Det vurderes, at mulighederne for at bekæmpe et oliespild på Store Hellefiskebanke er begrænset, lyser sammenfatningen i rapporten.