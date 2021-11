Hul i lov tages op på ministermøde

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. november 2021 - 11:51

Den danske organisation Tuba, der behandler unge fra hjem med alkoholmisbrug, påpegede tidligere dette efterår det, som foreningen kalder et hul i lovgivningen

Organisationen mener, det skal være muligt for organisationer at underrette om bekymringer for mistrivsel hos børn på tværs af de tre rigsdele. Noget som dansk lovgivning ikke umiddelbart giver mulighed for i dag.

- Teoretisk kunne de (børn i behandling, red.) fortælle om mindre børn, der var hjemme i Grønland, og som de er bekymrede for, fordi far eller mor drikker, har Henrik Appel, landsleder i Tuba, forklaret til Sermitsiaq.AG.

I et skriftligt svar slår naalakkersuisoq Paneeraq Olsen (N), fast at det udelukkende er en problemstilling, der gælder fra Danmark til Grønland, og at det dermed er noget, som Danmark selv må rette op på:

Opfordrer til ændring

- Det "hul" i lovgivningen Tuba påpeger, vedrører underretning fra danske kommuner til grønlandske kommuner. Den danske servicelov fastsætter i §152 regler om kommunernes indbyrdes underretningspligt. Serviceloven er ikke gældende for Grønland, hvorfor reglen om kommunernes indbyrdes underretningspligt ej heller er gældende, forklarer Paneeraq Olsen og fortsætter:

- Jeg vil gerne opfordre til, at Danmark tager initiativ til at få tilpasset deres lovgivning.

Naalakkersuisoq oplyser, at hun har gjort socialminister Astrid Krag (Soc.) opmærksom på det i oktober, og at spørgsmålet er på dagsordenen på et møde mellem de to i december.

Hun siger videre, at hendes departement vil kigge på, om der fremadrettet er behov for at tydeliggøre pligten til at underrette om børns mistrivsel på tværs af landegrænser.

Astrid Krag har tidligere udtalt, at hun er i dialog med Paneeraq Olsen om spørgsmålet.