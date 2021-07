Høj smitterisiko i Sisimiut lukker offentlige bygninger

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. juli 2021 - 11:45

Qeqqata Kommunia er i højeste beredskab for at forebygge smitte af coronavirus i Sisimiut. Myndighederne vurderer smitterisikoen for høj, da en af de smittede har været i kontakt med mange de seneste dage.

Derfor lukker flere offentlige institutioner i Sisimiut for uvedkommende, der ikke har forudgående aftale med personale på stedet.

Kommunale tiltag

Kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, Juliane Henningsen fortæller, at kommunen her til morgen har taget flere beslutninger for at forebygge smitte:

- Der kan ikke være fysisk fremmøde til kommunens kontor uden forudgående aftale. Vi lukker plejehjemmet for besøg og vi stopper alle eksterne møder, indtil vi hører andet fra myndighederne, oplyser Juliane Henningsen til Sermitsiaq.AG

Hun understreger, at tiltagene kun gælder for Sisimiut og ikke for hele kommunen.

Også buspassagerer i Sisimiut skal forholde sig til flere forholdsregler:

- Alle buspassagerer skal bære mundbind, og bussenes passagerer begrænses således, at antallet af buspassagerer maksimalt kan være så mange som antal sæder i bussen, siger Juliane Henningsen.

Sygehus lukker for besøg

Regionssygehuset i Sisimiut oplyser mandag aften, at dørene til sygehuset låses.

- Det er heller ikke muligt, at besøge indlagte patienter. Hvis du skal tilses i skadestuen bedes du ringe til Sygehusets telefon på 86 42 11 og lave aftale med personalet, oplyser regionssygehuset i Sisimiut på sin Facebookside.

Fra brandmyndighederne kommer samme melding:

- Det skal hermed meddeles, at fysisk henvendelse til brandstationen i Sisimiut lukkes med omgående virkning. Dette skyldes, at der er fundet personer smittet med coronavirus i Sisimiut, lyder meldingen.

Smitsom variant frygtes

Selvstyret har i en pressemeddelelse opfordret borgere i Sisimiut om at være opmærksomme på symptomer på smitte og lade sig testet hvis der er ”det mindste tegn på sygdom”.

På nuværende tidspunkt er otte passagerer, der fløj fra København til Grønland tirsdag sidste uge konstateret smittet. Mange af dem har ikke siddet tæt på hinanden.

- Meget tyder på, at der er tale om en meget smitsom variant, har landslægen Henrik L. Hansen udtalt sig tidligere.

Qeqqata Kommunia er i gang med den helt store beredskabsplan for at forebygge smitte. I et Facebookopslag opfordrer Qeqqata Kommunia om at holde afstand, holde god håndhygiejne og blive testet ved symptomer på sygdom.