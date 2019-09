Høegh-Dam-skib udsat for groft hærværk

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. september 2019 - 17:45

Den 3. august fik politiet i Narsaq en anmeldelse om hærværket, som politiet betegner som meget grov, hvor store værdier vurderes at være gået tabt.

Politiet oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er hældt sukker i såvel olie- som dieseltankene via studserne på dækket. Desuden blev en del elektronisk udstyr inde i styrhuset udsat for groft hærværk.

Skal fremstilles 26. september

Efterforskningen resulterede i, at politiet har fremstillet en yngre mand i et grundlovsforhør, og den sigtede er foreløbig tilbageholdt frem til den 26. september.

Beviserne mod den unge mand var åbenbart så belastende, at mistankegrundlaget var så stort, at manden kunne tilbageholdes.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med Kim Høegh-Dam, som siger:

- Jeg har ingen kommentarer til sagen. Farvel, hvorefter telefonforbindelsen bliver afbrudt.

Efterladte besætningsmedlemmer

Hærværket mod skibet er foregået få uger efter, at skibet kom i mediernes søgelys, fordi flere besætningsmedlemmer fra Sydgrønland blev smidt af skibet i Tasiilaq, hvor de måtte gå for lud og koldt vand og søge hjælp hos kommunen, så de kunne få husly.

Kaptajnen om bord på skibet Narluneq har over for Sermitsiaq.AG fastholdt, at det var de unge besætningsmedlemmers egen beslutning, at de gik fra borde i Tasiilaq.