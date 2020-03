Hjælp: 104 selskaber har søgt 20 mio. kr.

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. marts 2020 - 17:00

Lørdag præsenterede Naalakkersuisut en række hjælpepakker, der skal støtte grønlandske virksomheder gennem krisen.

Hos Greenland Business administrerer man dele af hjælpepakkerne, og mandag middag åbnede man op for ansøgninger. Siden er det gået stærkt, fortæller driftsdirektør i Greenland Business, Christian Wennecke:

- 104 virksomheder har søgt indtil videre, og 208 er i gang med at udfylde en ansøgning, fortæller han til Sermitsiaq.AG torsdag middag.

438.000 kr. klar til udbetaling

Det kan virksomhederne søge gennem Greenland Business - Der kan søges op til 23.000 kr. i tabt omsætning ved aflysninger. - Der kan søges 25 – 80 procent af de faste udgifter(dog ikke løn, afdrag på lån, mm). - Der kan søges et kriselån, som er rente- og afdragsfrit i 3 år. Kilde: Greenland Business

Selvom det er nye støtteordninger, der først blev politisk vedtaget i sidste uge, så har Greenland Business kunnet anvende nogle af sine eksisterende systemer til opgaven med at modtage ansøgninger fra virksomhederne.

De første ti ansøgninger er færdigbehandlet torsdag, og Greenland Business har godkendt støtte på 438.000 kroner til de ti ansøgere.

- Hver ansøgning ligger omkring de 40.000 kroner, og det er tæt på gennemsnittet. Og det skal siges, at vi ikke har sagsbehandlet de store virksomheder endnu, siger Christian Wennecke.

Sagspukkel venter

Ifølge souschefen ligger der lidt over fem ansøgninger, hvor virksomhederne beder om mere end 200.000 kroner i støtte. Dem vil det tage lidt længere tid at sagsbehandle, og dertil kommer alle de øvrige mindre ansøgninger:

- Der er en sagspukkel, og vi bearbejder den så hurtigt, vi kan. Nu får vi et par nye kollegaer fra Kommuneqarfik Sermsersooq og fra selvstyret, og det vil gøre en stor forskel, siger driftsdirektøren.

I alt har Greenland Business modtaget ansøgninger på cirka 20 millioner kroner, og det har været hektiske dage i Greenland Business:

- Det er selvfølgelig en trist situation, og det er hårdt at tale med virksomhedsejere, der seriøst overvejer at lukke. Men det føles også godt at bidrage og hjælpe nogen virksomheder til at komme igennem det her og stadigvæk eksistere efter det her, siger Christian Wennecke.