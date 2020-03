Katuaq lider under nedlukning

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 24. marts 2020 - 14:43

Biografen er tom. Samtlige film, der skulle vises, er aflyst.

Mødelokaler, der jævnligt bliver brugt af forskellige virksomheder, står tomme.

Cafeen, der til daglig summer af liv, leverer nu take-away og modtager langt færre bestillinger dagligt.

- De allerfleste af vores medarbejdere kan ikke arbejde nu, da kulturhuset er lukket. Vi undersøger, hvad vi kan gøre, så vi fortsat kan beholde vores dygtige medarbejdere, når vi åbner igen, siger direktør i Katuaq, Arnakkuluk Jo Kleist.

Katuaq, der er en selvejende fond, mister indtægter dag for dag, mens udgifterne er uændrede.

Støtte påkrævet

Lørdag præsenterede Naalakkersuisut flere hjælpepakker, som er livlinjer for de blødende virksomheder under nedlukningen af samfundet. To hjælpepakker, akutpakken og erhvervspakken, der tilsammen dækker 150 millioner kroner, henvender sig til små eller mellemstore virksomheder, der primært arbejder inden for hotel, restauration og visse serviceerhverv. Den tredje hjælpepakke skal dække over lønkompensation.

Arnakkuluk Jo Kleist fortæller, at man er i gang med at undersøge, om Katuaq kan ansøge om og modtage erhvervsstøtte fra Naalakkersuisut.

- Som vi umiddelbart ser det, så er pakkerne lavet med udgangspunkt i mindre private virksomheder. Vi er en stor kulturinstitution og har et behov for støtte, der passer til os. I andre lande har man forholdt sig til, og lavet specielle initiativer for kulturområdet, men vi har ikke hørt om, at der skulle være nogen planer her, siger Arnakkuluk Jo Kleist.

- Hvis vi kunne få del i hjælpepakken, ville det være godt, men det ville ikke dække vores normale månedlige omsætning, forklarer hun.

Egen omsætning

I 2019 havde Katuaq 25,5 millioner kroner i egen omsætning fra arrangementer, filmvisning, møder og cafeen. Den årlige tilskudsbevilling fra Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq ligger på lidt over 5 millioner kroner fra hver tilskudsgiver. Det betyder, at Katuaq selv står for størstedelen af driften, og er meget afhængig af sin egen omsætning for at kunne lave de kulturelle aktiviteter, som Katuaq hvert år står for.

- Vi skal kunne klare os på vores egen omsætning. Arrangementerne, møderne, cafeen og filmvisningerne betyder meget for vores drift. Vi undersøger nu, om vi kan få økonomiske støtte – også til vores medarbejdere. Vi ønsker virkelig ikke at miste vores medarbejdere, siger direktøren.

Katuaq har omkring 20 månedslønnede og omkring 45 timelønnede og er med til at beskæftige en lang række kunstnere gennem husets aktiviteter.

Arnakkuluk Jo Kleist oplyser, at kulturhuset er i dialog med myndighederne med henblik på at få afklaret den økonomiske situation, men indtil videre har man ikke fået nogen afklaring.