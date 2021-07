Hjælp til tsunami-truede er godkendt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. juli 2021 - 17:46

Adskillige borgere i Uummannaq-distriktet har fået at vide, at deres bolig ligger i et område, der kan blive ramt af en tsunami i tilfælde af fjeldskred.

I den forbindelse er der iværksat et større hjælpeapparat, som skal give de ramte borgere mulighed for at få et andet hjem.

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har på et møde i sidste uge nikket ja til en række af hjælpeforanstaltningerne ved at godkende flere såkaldte tekstanmærkninger til finansloven.

Det betyder eksempelvis, at borgerne kan tage imod tilbuddet om en lejebolig et andet sted og samtidig beholde deres nuværende bolig.

Myndigheder kan eftergive gæld

Borgerne kan dog også vælge at give deres hus tilbage til Naalakkersuisut eller kommunen. Hvis borgeren gør det, kan myndighederne eftergive gælden i huset, så borgeren ikke står med en stor gæld og et hus, der muligvis er værdiløst, fordi det ligger i et tsunami-truet område.

Helt konkret giver udvalget Naalakkersuisut lov til at hjælpe borgere i bygderne Niaqornat, Ukkusissat, Ikerasak, Saattut, Qaarsut samt borgere i Uummannaq, der er berørt af risikoen for fjeldskred.

Alle husstande i bygderne vil få tilbud om en lejebolig et andet sted, hvis de ønsker at flytte fra bygden. Det samme gælder for borgere i Uummannaq, hvis deres bolig ligger under det, der kaldes opskylszonen og altså er tsunami-truet.

Kan sætte tilbagebetaling i bero

Med hensyn til de borgere der vælger at flytte men samtidig vil beholde deres hus, så får Naalakkersuisut og kommunen blandt andet lov til at fravige krav om bopælspligt for husejere med offentlige lån samt stille tilbagebetalingen af offentlige lån i bero.

Husejerne skal dog sende en ansøgning om fravigelse af bopælskravet hvert år til Naalakkersuisut eller kommunen. Det gælder også ansøgning om ikke at afdrage på lånet:

- Henset til den meget særlige situation, hvor der er en del borgere, der bor i risikozonen for naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet, gives Naalakkersuisut og Kommunalbestyrelsen mulighed for helt ekstraordinært at fravige bopælspligten i boliger med offentlige lån, uden at lånet forfalder til betaling, skriver Naalakkersuisut i bemærkningerne til hjælpeforanstaltningerne.

Skal stadig forsikres og vedligeholdes

Hvis en borger flytter, beholder huset og får stillet boliglånet i bero, er der dog stadig forpligtelser, som husejeren skal overholde. Husejeren er blandt andet stadig forpligtet til at holde huset forsikret og at huset vedligeholdes.

- Det betyder også, at når husejeren forlader boligen, så skal det ske på en sådan måde, at huset er sikret mod eksempelvis frostskader, skriver Naalakkersuisut.