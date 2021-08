Historisk: Regnvejr midt på Indlandsisen

Thomas Munk Veirum Fredag, 20. august 2021 - 09:34

I flere timer blev der målt regnvejr på Summit Station, som ligger i omkring 3.200 meters højde midt inde på Indlandsisen. I samme ombæring var lufttemperaturerne over frysepunktet i cirka ni timer.

Det er første gang, at der registreres regnvejr på stedet, siden stationen blev etableret i 1989. Det oplyser Det Nationale Sne og Is Datacenter i USA, der er med til at drive Summit Station.

En seniorforsker fra datacenteret, siger til CNN, at regnvejret på Summit Station er et bevis på, at Grønland hurtigt opvarmes som følge af klimaforandringer:

- Det, der foregår, er ikke bare et varmt årti eller to i et omskifteligt klimamønster. Dette er uden fortilfælde, siger Ted Scambos, der er seniorforsker ved datacentret samt University of Colorado til CNN.

Ni afsmeltninger på 2.000 år

På sin hjemmeside skriver datacenteret, at det også er særdelses sjældent, at der måles temperaturer over frysepunktet på Summit Station.

Når temperaturerne kommer over frysepunktet, og der sker afsmeltning på Station Summit, kan det registreres, fordi smeltevandet fryser i sneen. Det kan senere ses i iskerner.

Det fortæller klimaforsker ved DMI, Martin Stendel. Han oplyser videre til Sermitsiaq, at der er set afsmeltning på Summit i følgende år, de sidste 2000 år:

År: 2021, 2019, 2012, 1889, 1094, 992, 758, 753 og 244.