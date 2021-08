Interaktivt atlas skal tydeliggøre klimaforandringernes konsekvenser

Videnskab.dk Onsdag, 11. august 2021 - 14:57

Klimaet kommer i fremtiden til at ændre sig i hver en lille afkrog af kloden, fastslår den dugfriske delrapport fra FN’s klimapanel, IPCC, ifølge Videnskab.dk.

I Sydeuropa vil det vise sig i flere perioder med ekstreme hedebølger og skovbrande i stil med dem, der nu raser i blandt andet Grækenland og Sibirien.

I Norden vil vi både opleve flere hedebølger - ledsaget af flere og mere intense skybrud, mens regioner i Afrika blandt andet vil opleve længere tørkeperioder.

Global opvarmning og vejrfænomener

Det er første gang, at IPCC - på baggrund af 14.000 studier - har lavet så stærk en sammenkobling mellem ekstreme vejrfænomener og den menneskeskabte globale opvarmning.

Og som noget helt nyt har FN’s klimapanel ledsaget den nye delrapport med et klimaatlas, der gør det muligt at simulere en klode, hvor temperaturen er steget med alt fra 2-5 grader.

Det store atlas kan findes web-adressen interactive-atlas.ipcc.ch, og ifølge Sebastian Mernild, klimaprofessor og en af hovedforfatterne på rapporten, skal det gøre IPCC’s arbejdsredskaber mere tilgængelige for borgere og beslutningstagere.

- Det nye atlas gør det muligt at se de globale tendenser udspille sig i et regionalt perspektiv, og netop den regionale forståelse er en ting, som FN’s klimapanel har lagt vægt på i den nye rapport, siger Sebastian Mernild, der er prorektor ved Syddansk Universitet til Videnskab.dk.

Konkret betydning for vejret

Et centralt nedslag i den nye rapport er, at for hver halve grad temperaturen stiger, vil der være yderlige signifikante ændringer i klimaet.

Det skaber ikke kun et varmere vejr, men vil ligeledes betyde længere tørkeperioder. Og herhjemme kommer vi heller ikke til at gå fri frem mod 2100, påpeger Sebastian Mernild til Videnskab.dk.

- I Danmark kan vi forvente flere dage med hedebølger, mere nedbør og stormfloder, mens Sydeuropa står til at blive mere tørt over tid. Her kan det nye atlas netop være med til at vise nogle af de udfordringer, vi som samfund ser ind i frem mod 2050 og 2100.

Hvis man sidder og leger lidt med det nye atlas, står det hurtigt klart, at flere af de fattige områder står til at betale prisen for, at atmosfæren forurenes med drivhusgasser fra fossile brændstoffer.

Konsekvenser for fødevareforsyningen

De store områder med landbrug som USA, Sydamerika og Kina står til at blive mere tørre, hvilket kan få konsekvenser for både fødevareforsyningen og vandmangel.

- Det hører også med til fortællingen, at de fattige lande står med skaderne og regningen, og det kan man også se, i forhold til hvordan for eksempel nedbøren fordeler sig - der er regioner, som er udfordret mere end andre, uddyber Sebastian Mernild til Videnskab.dk.

Hvor hurtigt temperaturstigninger sker, og hvordan kortet ender med at se ud i 2050 eller 2100, handler i høj grad om, om vi stopper med at forurene atmosfæren med drivhusgasser fra fossile brændstoffer.