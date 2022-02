Herrehåndbold: Landsholdet skyder efter VM

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 03. februar 2022 - 18:02

Herrelandsholdet i håndbold gør klar til at kæmpe om en billet til VM, som skal afholdes i henholdsvis Sverige og Polen i januar 2023.

Landsholdets forberedelser har været i gang siden september sidste år, og nu skal landsholdet samles i Nuuk fra i morgen.

Det oplyser Grønlands Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Håndboldherrerne skal forberede og træne op til kvalifikationsrunderne, der skal afvikles i Mexico City i dagene 11.-17. april.

- Nu er det igen tid til at samles med det stolte grønlandske håndboldlandshold. Vi skal træne sammen, kæmpe og forberede os til kvalifikationskampene i Mexico City i april. I syv dage vil vi sammen sørge for at gøre og forberede os på bedste vis. Vi vil fokusere på vores fysiske status under Jacob Bagøes ledelse og spillemæssigt vil vi finpudse de detaljer og tanke, vi har arbejdet hen imod og som bliver vores måde at spille på. Spillerne har gjort alt, hvad der står i deres magt, trods vanskelige forhold baseret på situationen med Corona og nedlukninger, siger landstræner Johan Zanotti.

Zanottis første kvalifikationskamp

Johan Zanotti blev ansat som ny landstræner for herrelandsholdet i marts 2021. Han har over 20 års erfaring indenfor sportsgrenet.

Han har ved ansættelsen udtalt, at Grønlands nye identitet skal være at kunne spille med i verdensmesterskaberne.

LÆS OGSÅ: Herrelandsholdet får svensk landstræner

Det bliver trejde gang, at herrelandsholdet skal spille kvalifikationskampe i Mexico City. Selvom holdet endnu ikke kender så meget til udfordrerne, skræmmer det ikke Zanotti.

- Kvalifikationen, der finder sted i Mexico til april, bliver en skøn udfordring for det ”nye” Grønland. Vi ved ikke meget om de hold, vi skal møde, men jeg og min stab vil gøre alt, hvad vi kan, for at forsøge at få information om vores modstandere. At spille i Mexico vil være en udfordring, men det skræmmer os ikke, vi vil være i stand til at tage til VM, siger han i en pressemeddelelse.

Minik Dahl Høegh vil ikke være til stede i Nuuk under samlingerne, da han har kampe i Allsvenkan han skal afvikle. Landstrænerteamet er dog ikke bekymret for Minik Dahl Høegh, da han spiller hver weekend og træner dagligt.