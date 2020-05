Henrik Fleischer tager igen orlov

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 01. maj 2020 - 11:28

Siumuts Henrik Fleischer vil fokusere på sit arbejde i Inatsisartut og har derfor valgt at tage orlov fra kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia for anden gang på et år.

- Jeg er formand for to udvalg og samtidig medlem i et tredje udvalg i Inatsisartut, derfor har jeg prioriteret at fokusere på mit arbejde i Inatsisartut og valgt at søge om orlov fra kommunalbestyrelsen, siger Henrik Fleischer til Sermitsiaq.AG.

Han er formand for både erhvervs- og råstofudvalget og fangst, fiskeri og landbrugsudvalget, mens han er medlem af finans- og skatteudvalget i Inatsisartut.

Partii Naleraqs Jens M. Lyberth overtager hans sæde i kommunalbestyrelsen. Det sker, fordi Henrik Fleischer blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, mens han var medlem af Partii Naleraq, hvilket er årsagen til, at pladsen overgår til Partii Naleraq i stedet for Siumut.

Sidste år genindtrådte Henrik Fleischer netop til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, efter at have været på orlov. Men nu vælger han igen at tage på orlov.