Helms: USA-støtte blev aftalt for 16 år siden

Onsdag, 06. maj 2020 - 10:45

Politikere er historieløse, når de raser over den støtte, som USA har tilbudt Grønland, og som Naalakkersuisut har nikket ja til.

Det mener den tidligere rådgiver for Siumut og tidligere medlem af komiteen til tilsyn med USA's militære aktiviteter i Grønland, Hans Jakob Helms.

Helms skriver i en kronik i Altinget, at politikerne burde tage et kig på Igaliku-aftalen fra 2004. For der blev det aftalt, at amerikanerne skulle støtte Grønland til gengæld for, at Thule Basen blev en del af det amerikanske missilskjold:

- Med andre ord: Det, som USA gør i dag med deres hjælpepakke, kan ikke klandres for indholdet. Det er i fuld overensstemmelse med, hvad både Danmark og Grønland for længst ønskede og aftalte skulle ske, skriver Hans Jakob Helms i Altinget.

Kritik bør rettes mod ventetiden

Flere danske politikere fra SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har kritiseret den amerikanske støtte i hårde vendinger:

- USA arbejder helt åbenlyst på at underminere rigsfællesskabet, lød det blandt andet fra Konservatives grønlandsordfører, Rasmus Jarlov.

Heller ikke her i landet blev aftalen godt modtaget af oppositionen, hvor flere oppositionspartier også var kritiske overfor støtten.

Hans Jakob Helms mener, at kritikken i stedet bør rettes mod, at USA først nu begynder at leve op til aftalen fra 2004.:

- Det, som man med rette kan kritisere, er, at det skulle tage 16 år, inden USA faktisk levede op til sin egen aftale, skriver Hans Jakob Helms.

Han påpeger også, at amerikanerne har gjort sagen værre ved i mellemtiden at have givet servicekontrakten på Thule Basen til et amerikansk firma.