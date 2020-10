Hellefisk: Så gik den ikke længere

Merete Lindstrøm Torsdag, 29. oktober 2020 - 17:46

Normalt stoppes fiskeriet hver måned, når den pågældende måneds kvote er opfisket. Men det er ikke sket i denne måned, selvom kvoten var opfisket allerede den 12. oktober.

Det betyder, at der nu fisket mere end 467 tons i oktober. Altså 325 tons mere end kvoten er.

Det betyder også, at resten af årets kvote er væk, og at der efter forvaltningsplanen ikke åbnes for fiskeriet igen.

Men Naalakkersuisoq har anmodet departementet om at lave et oplæg om den nuværende situation i fiskeriet og et forslag til, hvad der skal ske resten af året. Departementschef i Fangst og Fiskeri, Jørgen Isak Olsen, oplyser at der fortsat arbejdes på oplægget.

IA vil have åbent samråd

Næstformanden i udvalget for Fiskeri, - Fangst, - og Landbrug, Aqqaluaq B. Egede (IA), er langt fra tilfreds med Naalakkersisoqs håndtering af sagen.

- Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug beslutning om, at fortsætte fiskeriet af hellefisk trods kvoten i oktober var fisket og dermed fået fisket kvoten for resten af året, er uansvarligt, siger han.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri, Jens Immanuelsen, men han ønsker ikke at kommentere sagen, så længe der arbejdes på den.

Aqqaluaq B. Egede mener, at Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen (S) må forklare sine beslutninger åbent, så der ikke opstår tvivl om bagvedliggende motiver.

- Naalakkersuisoqs uansvarlige handling har også strejf af, at han vil gøre nogen glade i Siumut før landsmødet kan få negative konsekvenser for fiskerne. Han må i det mindste forklare sig og vi har derfor været med til, at ønske han skal stille op til samråd. Og at dette skal være et åbent samråd, lyder det fra Aqqaluaq B. Egede.