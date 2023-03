Hellefisk: Naalakkersuisut lægger nyt kvotepuslespil

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. marts 2023 - 13:51

Naalakkersuisoq for fiskeri, Karl Tobiassen, har fredag den 17. marts tilpasset kvartalskvoterne for jollerne i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, da kvoterne for hellefisk i første kvartal er ved at være opbrugt.

Det oplyser departementet i en kort meddelelse.

I alt er der flyttet 800 tons hellefiskfra fra 3. kvartal i år til første kvartal.

- Det betyder, at fiskeriet kan fortsætte resten af marts, skriver departementet for fiskeri.

Så meget af kvoterne er flyttet:

Diskobugten får 300 tons flyttet fra 3. kvartal

Uummannaq får 400 tons flyttet fra 3. kvartal

Upernavik får 100 tons flyttet fra 3. kvartal

20 procent flere kvoter i år

I årets rådgivning af hellefiskekvoter for Diskobugten og Upernavik, er der væsentlige ændringer. Rådgivningen er steget med 20 procent. Rådgivningen følger retningslinjer for datasvage bestande og fastsættes ud fra et gennemsnit af biomassen fra de sidste 3 år, der vægtes mod tilsvarende data 4–7 år tidligere.

LÆS OGSÅ: Kæmpe årgang vender udvikling: Der kan fanges flere hellefisk

Data viser en fremgang på 20 procent i biomassen, som tillægges tidligere rådgivning.

Rådgivningen for Uummannaq er uændret for 2023-2024. Mens biomassen er steget er størrelsen på fiskene ifølge naturinstituttet faldet.

Naalakkersuisut besluttede sidste år at genindføre kvartalskvoter i det kystnære jollefiskeri efter hellefisk i Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.