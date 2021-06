Hellefisk: Naalakkersuisut forhøjer sommerens kvoter i nord

Merete Lindstrøm Mandag, 28. juni 2021 - 11:46

Fiskeriet af hellefisk for joller under seks meter er sikret i sommermånederne. Tidligere har de månedlige kvoter været genstand for problemer, fordi det har betydet, at fiskeriet er blevet stoppet, når de vejrlige forhold har været bedst, hvis den månedlige kvote er blevet opfisket tidligt på måneden.

Derfor har Naalakkersuisut nu forhøjet kvoten med 350 tons i juni og 350 tons i juli for områderne Disko og Upernavik for at undgå samme problemer i år.

Forventningen er, at der med den nye bekendtgørelse fra december 2020 for kystnært hellefiskefiskeri vil blive mulighed for at overføre ikke opfiskede kvoter for fartøjer over seks meter fra 2020 til årets resterende måneder, så der heller ikke bliver problemer med manglende kvoter der.

Opgørelsen over sidste års fangst forventes at ligge klar i juli måned oplyser departementschef i Departement for Fangst og Fiskeri, Jørgen Isak Olsen, til Sermitsiaq.AG.

Masser af kvoteroderi i 2020

Sidste år blev oktobers kvote på hellefisk fisket op den 12. oktober, mens resten af årets kvote allerede var fisket op den 28. oktober. Man havde også i daværende år flyttet kvoter fra årets sidste måneder til tidligere på året for at udnytte de gode vejrforhold.

Med de løbende forhøjelser af den samlede TAC, endte kvoten i jollesegmentet i Diskobugten på 4.968 tons.

Den samlede TAC i Diskobugten for både fartøjer og joller i 2020 var på 9.325 tons. Den videnskabelige rådgivning for Diskobugten i 2020 var på 5.120 tons.

Det tidligere Naalakkersuisut havde en strategi om at sænke kvoten for hellefisk gradvist over fire år, så den kommer ned på niveau med den biologiske rådgivning. Med sidste års forhøjelse var årets TAC 82 procent højere end rådgivningen.