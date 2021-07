Hellefisk: Bæredygtige kvoter forhandles

Merete Lindstrøm Fredag, 02. juli 2021 - 07:44

Forvaltningen af hellefisk i det indenskærs fiskeri i Disko, Uummannaq og Upernavik har i flere år været genstand for voldsomme diskussioner.

De senere år har rapporter dokumenteret, at fiskeriet er på vej mod kollaps, hvis ikke der gøres noget ved det olympiske fiskeri, hvor for mange licenser fisker på kvoter, der er langt højere end den biologiske anbefaling.

Naalakkersuisut har den seneste uge meldt ud, at kvoter til det indenskærs hellefiskefiskeri i Upernavik og Disko flyttes fra senere på året til juni og juli, samt at man forventer at overføre kvoter fra sidste års fiskeri i segmentet for fartøjer over seks meter til årets kvoter til joller under seks meter.

Venter på Fiskerikommissionen

Sermitsiaq.AG vil gerne høre Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri hvad naalakkersuisut har af planer for fiskeriet på sigt.

- Naalakkersuisut afventer Fiskerikommissionens betænkning og herefter vil et arbejde pågå i samarbejde med fiskeriets parter og partierne i Inatsisartut om, hvordan vi sammen sikrer bæredygtigt fiskeri i Grønland, udtaler Aqqaluaq B. Egede i et skriftligt svar.

Det tidligere Naalakkersuisut havde en plan om at sænke kvoten over fire år, så den skulle tilpasses den biologiske rådgivning. Som et led i den plan blev kvoterne for det indenskærs fiskeri i nord i 2021 af Siumut-koalitionen sat 1000 tons lavere end i 2020.

TAC 82 procent over rådgivningen

I samme ombæring blev de kvotefrie områder afskaffet, og der blev indført forvaltningsområder langs hele vestkysten og et område på østkysten, hvor der i sidstnævnte område ikke er fastsat kvoter.

Sidste år endte den samlede TAC for det indenskærs fiskeri 82 procent over den biologiske anbefaling. Hvordan det fremadrettet skal se ud, er fortsat uklart.

- Naalakkersuisut har lige modtaget den videnskabelige rådgivning fra Grønlands Naturinstitut. Jeg vil derfor i de kommende måneder samarbejde med fiskeriets partner omkring fastsættelse af TAC’en, udtaler Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri vil i sit svar ikke gå mere konkret ind i, hvordan fiskeriet skal gøres bæredygtigt.

- Naalakkersuisoq for Fisker og Fangst har ikke yderligere at tilføje så længe at processen med fastsættelse af TAC stadig pågår, lyder det i svaret.

Kvoter for 2021. Rådgivning i parentes:

Diskobugten: 7.847 tons (4.346)

Uummannaq: 9.167 tons (5.153)

Upernavik: 8.134 tons. (5.068)

Rådgivning fra ICES og NAFO for 2022 er den samme som i år, oplyser Naturinstituttet i et notat fra 15. juni.