Helene Thiesen: Det er for groft, at der ikke kommer nogen undskyldning

Walter Turnowsky Torsdag, 28. februar 2019 - 11:10

Helene Thiesen var et af de 22 børn, der i 1951 blev udvalgt til at blive sendt til Danmark. Børnene blev fjernet fra deres familie og tanken var at de skulle danne fortrop for en ny grønlandsk elite, og til det formål skulle de lære dansk. Men eksperimentet gik frygtelig galt, og børnene måtte bære tung på følgerne.

I går aftalte Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen, at der skal udarbejdes en historisk redegørelse. Men samtidigt slog statsministeren endnu engang fast, at der ikke kommer nogen undskyldning fra ham på vegne af den danske stat.

- Jeg er simpelthen så gal, siger Helene Thiesen, og man er ikke er tvivl om dette, når man hører hendes dirrende stemme i telefonen.

- Har ødelagt vores familier

Allerede i 1952 blev Helene Thiesen sendt tilbage til Grønland. Men hun kom ikke hjem til hendes familien, men blev derimod anbragt på Røde Kors' Børnehjem i Nuuk. Hun kom fra et velfungerende hjem, så hun forstod aldrig, hvorfor hun skulle anbringes på et børnehjem. Hun bærer den dag i dag på arrene fra barndommen.

- Det er for groft, at der ikke kommer nogen undskyldning fra Lars Løkke Rasmussen. Man har ødelagt vores familier. Eksperimentet er en tragedie, og det kan ikke passe, at staten ikke vil undskylde dette, siger hun.

Helene Thiesen er ganske opmærksom på, at det grønlandske landsråd nikkede ja til det skæbnesvangre eksperiment, men initiativet var dansk, lyder hendes vurdering.

Helene Thiesens vrede retter sig dog ikke kun mod Lars Løkke Rasmussen.

- Kim Kielsen er alt for vag. Han står bare i skygge af Lars Løkke og siger ikke rigtig noget. Han burde træde i karakter.

Sen forklaring på ‘eksperimentet’

Først sent i hendes liv fik Helene Thiesen en forklaring på, hvorfor hun blev fjernet fra familien og siden sendt på børnehjem. Det skete, da Tine Bryld i 1998 skrev bogen 'I den bedste mening' og i arkiverne fandt frem til baggrunden for beslutningerne. Her lå også forklaringen på, at børn fra velfungerende familier blev udvalgt - det var jo den nye elite, der skulle uddannes.

Græd da hun forsøgte at skrive bog

I dag holder Helene Thiesen hyppigt foredrag rundt omkring i Danmark.

- Reaktionen er som regel, at folk siger: 'Vi er flove over at være danskere' eller 'Det kan ikke passe, at der mit Danmark, der har gjort det her.' De mener helt klart, at det bør udløse en officiel undskyldning på vegne af Danmark.

Helene Thielsen har selv skrevet en bog om eksperimentet, 'For flid og god opførsel'. Men det var først muligt for hende at skrive bogen adskillige år efter Tine Bryld havde udgivet sin bog.

- Jeg græd hver gang, jeg forsøgte at skrive bogen, fortæller hun om de smertefulde erindringer.

- Når vi børn fra eksperimentet mødes i dag, så græder vi fortsat sammen.

Den planlagte udredning kan hun ikke bruge til.

- Det hele står jo allerede i Tine Brylds bog.

I 2015 gav Red Barnet en officiel undskyldning til de berørte, da organisationen vedkendte sig sin andel i eksperimentet, som organisationen i dag ser som en klar krænkelse og i strid med børnenes grundlæggende rettigheder.

Folketinget skal behandle et forslag fra Aaja Chemnitz Larsen (IA) om der skal gives en officiel undskyldning.

Vil man booke Helene Thiesen til et foredrag, så står der på hendes hjemmeside: 'NB. pga. min baggrund, holder jeg kun foredrag på dansk'.