Helene Thiesen: Forløsende undskyldning

Både statsminister Mette Frederiksen, formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede og Helene Thiesen holdt tale under undskyldningsarrangementet. Sidstnævnte har i flere år kæmpet for en undskyldning fra staten for eksperimentet i 1951.

Tirsdag, 15. marts 2022

Helene Thiesen og Stine Heinesen blev som børn sendt til Danmark i et eksperiment, som gik grueligt galt.

For en uge siden modtog de seks tilbageværende af de 22 børn en undskyldning fra den danske stat for et eksperiment, der skete for snart 71 år siden.

Helene Thiesen holdt tirsdag en tale på vegne af de 22 børn efter Mette Frederiksens undskyldning i Katuaq i Nuuk.

- Første gang jeg mødte min mor igen efter mit ophold i Danmark prøvede jeg at snakke med hende. Men hun kiggede ned på mig og de ord, der kom ud af hendes mund, kunne jeg ikke forstå, siger hun i sin tale.

Hun havde ligesom mange af de andre børn mistet sit grønlandske sprog og evnen til at tale med sin familie efter tiden i Danmark.

Til Sermitsiaq.AG fortæller hun, at undskyldningen i Grønland, i hendes egen fødeby, er mere forløsende end den undskyldning, som hun modtog i København for en uge siden.

Lettet

- Jeg er så lettet. Endelig fik vi en undskyldning. Og jeg har stadig svært ved at tro på, at vi endelig har modtaget en undskyldning for de ting, der skete for os for 70 år siden, fortæller Helene Thiesen.

Hun har taget den lange rejse fra Danmark til Grønland for at overvære undskyldningsarrangementet i Katuaq i Nuuk tirsdag den 15. marts.

- Det betyder meget mere for mig at komme tilbage for at modtage undskyldningen her. Det hele startede her, og det skal afsluttes her i Grønland. Jeg fik min anden undskyldning kun et stenkast væk fra det sted, hvor det hele startede, siger Helene Thiesen.

Afslutningen er nu nået

Også for Stine Heinesen, som sad på forreste række sammen med Helene Thiesen, da statsminister Mette Frederiksen undskyldte for anden gang, føles denne undskyldning stærkere. Stine Heinesen valgte at tage til Grønland for at være med til undskyldningsarrangementet for at afslutte sin historie som eksperimentbarn.

- At modtage undskyldningen her i Grønland, det føles som at afslutte det, der skete, det rigtige sted, fortæller Stine Heinesen.

Stine Heinesen har holdt kontakten til sin familie i Grønland og har været i Grønland flere gange siden hun flyttede til Danmark.

At komme hjem

Men at komme tilbage til Grønland for at modtage en undskyldning, føles alligevel større.

- Det er en stor oplevelse. Det arrangement de holder her i Nuuk, giver mig flere følelser, som jeg har svært ved at rumme. Jeg blev lige så rørt, da statsministeren holdt tale her, som da hun holdt tale i København. Det føles som at komme hjem, siger Stine Heinesen.

Både Helene Thiesen og Stine Heinesen fortæller, at de har haft deres hele liv, og hvordan livet har udformet sig i tankerne under statsminister Mette Frederiksens tale. Begge kvinder er nu bosat i Danmark, men holder kontakten til deres familier i Grønland.