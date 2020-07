Heidi Bay hjælper grønlændere i Aalborg

Merete Lindstrøm Søndag, 12. juli 2020 - 08:01

Det kan være svært nok at finde en bolig, Men hvis man oven i købet bor på gaden, eller har andre sociale problemer, så kan bare det at betale og komme på en venteliste hos et boligselskab virke fuldstændig uoverskueligt.

- Problemet er, at det koster 200 kroner at stå på en aktiv liste i en boligforening. Og så er det jo som regel her og nu, de har brug for en bolig, fortæller Heidi Bay, der er støttekontaktperson med ansvaret for de grønlandske brugere af kommunens gadeteam i Aalborg.

Det private boligmarked er eneste mulighed

For hende er løsningen ofte det private udlejningsmarked, men der er langt imellem lejligheder, der er til at betale, understreger hun.

- Vores boligselskaber har ikke de små og billige lejligheder. De renoverer og gør større, og så bliver det jo tilsvarende dyre, siger hun.

I øjeblikket arbejder Heidi Bay med to private firmaer. Det ene er der, hvor V bor.

- Frank Nygaard har de små og billige lejligheder, men vi kan også være heldige at finde folk, der udlejer værelser med fælles køkken og bad, som vi kan bruge, siger hun.

Sag kunne danne præcedens

Sagen om V har kørt i retten i to år og blev for nyligt afgjort til V´s fordel, hvilket glæder Frank Nygaard. Han var nemlig bange for, at sagen skulle danne præcedens.

- Hvis ejerforeningen havde vundet sagen mod V, så ville de jo forsøge at smide alle mine grønlandske lejere ud, fordi de mener, det er skidt for forretningen, at de bor der, siger han.

Heidi Bay indrømmer, at der til tider er udfordringer med nogle af hendes borgere, men hun understreger, at det er det samme over hele linjen på Revlingebakken. Uanset hvor lejerne kommer fra.