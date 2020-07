Aalborg: Ejerforening vil have grønlændere ud

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. juli 2020 - 17:25

Grønlænderne er fulde, de pisser på gangene, fester til langt ud på natten, slås og skaber generel utryghed.

Sådan skriver et advokatfirma til udlejer Frank Nygaard i et forsøg på at få ham til at smide en grønlandsk lejer ud af boligerne på Revlingebakken i Aalborg.

Det skriver Nordjyske Aalborg

Frank Nygaard er fortørnet over, hvordan ejerforeningen har lavet en heftig indsats for at få ham til at opsige den del af hans lejere, som kommer fra den nordlige del af Rigsfællesskabet.

- Jeg har kæmpet med ballade i to år med folk, der har forsøgt at presse mig til at smide dem ud, fordi nogen mener, at deres lejligheder falder i pris, hvis der bor for mange grønlændere, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at han ingen problemer har med de grønlandske lejere, som ikke også forekommer med andre lejere.

Retssag mod en enkelt beboer

Sagen er udmundet i en retssag om en bestemt lejer, der kaldes V, som er blevet anklaget for at larme og forstyrre i ejerforening. Men sagen stikker dybere, mener udlejer Frank Nygaard.

- Der er ejere, der har klaget til bestyrelsen over grønlænderne, og så har bestyrelsen presset mig til at smide dem ud, siger han.

Det har de gjort med forskellige metoder.

- De har truet med, at hvis de fik held til at smide V ud, så vil de komme efter mig med sagsomkostningerne, og de ville fratage mig retten til at være udlejer, siger Frank Nygaard.

- Derudover har de fået viceværten til at jagte de grønlandske lejere og tage billeder ved den mindste lille ting, som de kunne klage over, fortæller han.

Samarbejder med kommunen

Frank Nygaard har sammen med sin far Hirtshals Finansieringsselskab A/S, der ejer omtrent 80 forskellige lejemål rundt omkring i Nordjylland, flest i Aalborg. Når Frank køber nye boliger, så handler det om at finde boliger, der kan lejes ud til en lav husleje.

- Jeg arbejder sammen med Aalborg kommune om at finde boliger til folk, der ikke har så mange penge, og måske kæmper med andre problemer. Det er gadeteamet, der henviser lejerne til mig.

De henviste lejere har en støttekontaktperson hos gadeteamet, som står til rådighed, hvis der bliver problemer hen ad vejen.

Heidi Bay, der er støtteperson for V i Gadeteamet i Aalborg Kommune, er enig i Frank Nygaards vurdering af sagen:

- Grundejerforeningen vil gerne have Frank Nygaard ud, fordi han lejer ud til de hårdest ramte borgere, vi har i kommunen. Det er små lejligheder, og folk bor der som regel i en kort periode. Der er meget uro, men det er jo ikke kun grønlændere, det er mange af lejerne i bygningen, der laver ballade ind imellem, siger Heidi Bay.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra ejerforeningens advokat, men det har endnu ikke været muligt.