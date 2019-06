Havari: Pilot undgik den store katastrofe

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 26. juni 2019 - 09:09

Air Greenland har nu frigivet flere detaljer fra omstændighederne bag den havarerede helikopter, der opererede i Dye 1 (Telesite ved Itilleq, Sisimiut) på en charteropgave.

Piloten var den eneste om bord på helikopteren, og han slap uskadt. Det samme med de mennesker, som befandt sigpå jorden.

Om uheldet, der således kun endte i skadet helikopter, skriver Air Greenland:

Dårlig sigt

- Den foreløbige undersøgelse indikerer at piloten under anflyvningen til landingsstedet mistede orienteringen grundet pludselig opstået dårlig sigt. For at undgå at skade folkene på jorden forsøgte piloten at manøvrere væk fra området uden nogen synlige referencer. Efterfølgende var det ikke muligt at rette helikopteren op, hvilket medførte en meget hård landing, skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Det oplyses, at piloten og personerne på jorden, som var vidner til uheldet, efter omstændighederne har det godt og er tilbudt krisehjælp.

- Der er ikke noget der tyder på tekniske fejl, selvom dette først kan be- eller afkræftes når helikopteren er blevet undersøgt, oplyser Air Greenland.

Havarikommissionen blev straks tilkaldt efter uheldet, og den har nu indhentet de nødvendige data fra maskinen samt vitale dokumentar og frigivet helikopteren.

- Helikopteren vil snarest bliver bjærget og sendt til Nuuk til nærmere undersøgelse, oplyser flyselskabet, der først kan udtale sig om det samlede omfang af skaderne, når helikopteren er blevet nærmere undersøgt i Nuuk.