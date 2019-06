Air Greenland helikopter havareret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. juni 2019 - 15:59

Air Greenland oplyser, at selskabet netop har modtaget meddelelse om, at Air Greenlands AS 350 helikopter OY-HGT på en charteropgave ved Dye 1 (Telesite ved Itilleq, Sisimiut) har været udsat for et havari.

Piloten var alene ombord på helikopteren, og han slap uskadt fra haveriet.

- Air Greenlands beredskabsplan er igangsat, og selskabet vil udsende en ny pressemeddelelse snarest muligt, når der foreligger nye oplysninger, oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse.

Politi og Havarikommissionen er nu sat på at undersøge sagen, oplyser informationsmedarbejder Emil Stach til Sermitsiaq.AG.