Hashsag: Syv dømte håber på hel eller delvis frifindelse

Tirsdag i næste uge starter ankesagen mod syv personer, der sidste år blev fik hårde domme for indsmugling og salg af hash.

Det skriver AG.

De syv tiltalte i den store hashsag havde ikke meget at tabe, da de ankede dommen fra kredsretten. Kredsretten valgte nemlig i det store hele at følge anklagerens krav.

Seks af de tiltalte blev dømt for indsmugling og slag af i alt 60 kilo hash over flere omgange. En dengang 27-årig kvinde blev dømt for medvirken til indsmugling af 27 kilo hash.

Det blev hun idømt 3 år og 9 måneders anbringelse for.

Fem andre fik 5 års anbringelse og den mand, som politiet betegner som hovedmanden, fik 5 år og 8 måneder.

Alle syv har anket skyldsspørgsmålet.

Hovedanklagen om de 60 kilo hash falder i tre dele, hvor bevisernes styrke i de tre dele fremstår forskelligt. Dermed kan landsretten også nå frem til delvise frifindelser, selvom den ikke frifinder fuldstændigt.

Du kan læse mere om sagen i AG, der også kan fortælle, at både forsvarerne, den juridiske dommer og den ene af anklagerne kommer fra Danmark. En ekspert giver et bud på, hvad det kan betyde for sagen: