Handicaptalsmand: Vi er uønsket

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. marts 2021 - 14:23

Et halvt år efter, Christina Johnsen blev genudpeget som handicaptalsmand vælger hun at trække sig fra sin betroede stilling i handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq.

Den sidste dråbe, som fik Christina Johnsen til at beslutte sig for at fratræde sin stilling er Naalakkersuisuts udspil med at samle menneskerettighedsarbejder under en kommission.

- Vi har påpeget flere kritisable forhold i vores rapporter. Aldrig har vi fået respons fra Naalakkersuisut. Med forslaget om menneskerettighedskommissionen føler jeg, at vi ikke er ønsket. Det er en af grundene til, at jeg stopper, siger hun.

Arbejdspres og modvilje

Som handicaptalsmand har Christina Johnsen været både i Qaanaaq og Sydgrønland. Efter hver rejse har hun påpeget flere kritisable forhold, som personer med handicap kæmper med i det daglige. Men en anden ting bider hun også mærke i:

- Der er stadig et stort arbejde i at få udbredt kendskabet om personer med handicaps rettigheder. Det er absolut nødvendigt at have en talsmand på det område, siger hun.

Hun understreger samtidig, at der fortsat er meget arbejde i at implementere Inatsisartuts lov om støtte til personer med handicap, der trådte i kraft 1. januar 2020.

- Tilioq har med sine rapporter påpeget behovet for, at Naalakkersuisut bør prioritere implementeringen af loven. Vi ved, at kommunerne gør deres for at følge loven, men det halter hos de øverste ansvarlige, som har prioriteret børneområdet, siger Johnsen.

Svær beslutning

Arbejdspresset er stort som handicaptalsmand, og da Johnsen selv og hendes nære familie har haft voldsomme oplevelser i form af ulykker og sygdom de seneste år, vælger hun nu at trække stikket helt for at fokusere på sig selv og sin familie.

- Det har ikke været en nem beslutning. Jeg har haft mange tanker og overvejelser, før jeg tog den endelige beslutning. De seneste dage har være hektiske, men efter beslutningen oplever jeg en lettelse, jeg længe har manglet, fortæller Christina Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Siden november 2017 har hun siddet som handicaptalsmand, men stopper i slutningen af maj. Det betyder, at den kommende Naalakkersuisoq for sociale anliggenders første opgave meget vel være at finde hendes afløser.

Uvis fremtid

Handicaptalsmanden understreger, at forventningspresset fra nærmeste samarbejdspartnere også har været stor. Foreninger, organisationer og borgere har alle haft store forventninger til at kunne nyde fordelene af den nye lov, men loven har endnu ikke haft effekt. Hun takker dog for samarbejdet med foreninger og organisationer.

Hun indrømmer blankt, at hun ikke ved, hvad hun skal når hun stopper.

- Første gang i over tre år har jeg ingen planer. Jeg trænger til ro, så det skal jeg have. Efter det vil jeg overveje, hvad jeg så skal med livet, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Hendes råd til sin kommende afløser er, at være rummelig for alle de personer, der henvender sig til Tilioq.