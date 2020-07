Handicaptalsmanden genudpeget

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 17. juli 2020 - 08:28

Christina Johnsen, der de sidste tre år har virket som handicaptalsmand, kan fortsætte sit virke de næste tre år.

Og det betyder meget for arbejdsroen, fortæller handicaptalsmanden til Sermitsiaq.AG.

Hun føler, at hun nu kan fortsætte med de projekter, hun arbejder med og igangsætte andre projekter:

- Det er godt, at jeg er genudpeget. Jeg ser det som et udtryk for stor tillid fra Naalakkersuisuts side. Jeg er glad for, at jeg kan færdiggøre de projekter, vi i Tilioq er i gang med, siger Christina Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Har skabt mere opmærksomhed

Departementet for Sociale anliggender oplyser i en pressemeddelelse, at Christina Johnsen er genudpeget som handicaptalsmand.

- Tilioq er nu etableret som handicaptalsmandsinstitution og har de seneste næsten tre år

skabt en øget opmærksomhed om forholdene for personer med handicap. Christina

Johnsen har som handicaptalsmand stået i spidsen for arbejdet.

Det er med gode forventninger, at Naalakkersuisut ser frem til fortsættelsen af arbejdet i de kommende tre år – til glæde for alle interessenter på handicapområdet, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Har senest været i Qaanaaq

Ifølge departementet for sociale anliggender blev Christina Johnsen vurderet som bedst kvalificeret ansøger til stillingen.

Christina Johnsen er uddannet jurist. Senest har hun besøgt Qaanaaq og holdt møde med Avannaata Kommunia vedrørende vilkår, som personer med handicaps lever med i den nordligste by. Rejserapporten desangående er endnu under udarbejdelse.

Efter Inatsisartutloven om Handicaptalsmand udpeger Naalakkersuisut en handicaptalsmand for en periode på 3 år. Genudpegning kan ske 1 gang.