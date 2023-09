Halvårsregnskab med underskud: Royal Greenlands indtjening er presset

Thomas Munk Veirum Torsdag, 14. september 2023 - 09:31

Den selvstyreejede fiskerigigant Royal Greenland har haft en økonomisk dårlig start på 2023.

Et netop offentliggjort halvårsregnskab udviser således et underskud på 113 mio. kr. Sidste år havde fiskerivirksomheden i samme periode et overskud på 96 mio. kr.

Resultatet er ikke tilfredsstillende, lyder det fra selskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge Royal Greenland har flere internationale begivenheder stor indflydelse på økonomien i selskabet. Inden for salg af rejer har Royal Greenland eksempelvis mistet 160 mio. kr. i indtjening:

Bekosteligt boykot

- Med boykot af Rusland er ca. 1.000 tons skalrejer til dette marked faldet bort, og samtidig er indtjeningen i Norge og Sverige presset pga. lave valutakurser. Det kinesiske marked har til gengæld leveret en pæn efterspørgsel efter skalrejer, skriver Royal Greenland og fortsætter:

Grafen viser resultaterne i første halvår de seneste fem år. Royal Greenland

- Kogte & pillede rejer er den produktkategori, der er hårdest ramt af den økonomiske afmatning i Europa og af Brexit i Storbritannien, hvor der stadig er lange udsigter til en frihandelsaftale med Grønland.

Samtidig er selskabet ramt af stigende omkostninger:

Omkostninger stiger

- Den voldsomme inflation og energikrise i starten af året har medført, at Royal Greenlands direkte omkostninger var 240 mio. DKK højere i perioden end samme periode sidste år. Det har kun været muligt at kompensere disse med salgsprisstigninger i størrelsesordenen 130 mio. DKK, står der i meddelelsen.

Royal Greenland forventer dog fortsat et overskud på mindst 100 mio. kr. før skat for hele året.

I det hele taget peger Royal Greenland på flere lyspunkter til trods for det dårlige resultat. Blandt andet er Royal Greenland lykkedes med at sælge ud af de store lagre af snekrabber, som var blevet opbygget som følge at et kollaps på det nordamerikanske marked i 2022.

- Lageret er nu næsten solgt, og 2023 produktionen viser et normaliseret salgsmønster og indtjening, skriver Royal Greenland.

Direktør: En betydelig medarbejderindsats

Derudover forventes gælden at blive nedbragt med 0,6 mia. kr. i andet halvår.

Administrerende direktør, Susanne Arfelt Rajamand, udtaler om halvårsresultatet:

- På trods af den volatile omverden, ydes der en betydelig medarbejderindsats på tværs af alle virksomhedens funktioner og endnu engang viser vores diversificeringsstrategi, at vi på tværs af markeder og kategorier har en balance i forretningen, der gør os i stand til at komme acceptabelt ud af det samlede regnskabsår.