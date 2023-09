Royal Greenland: Nu skal Niels Thomsen indsættes som bestyrelsesmedlem

Jensine Berthelsen Fredag, 08. september 2023 - 17:41

Som udmeldt ved den ordinære generalforsamling d. 9. maj 2023, vil Niels Thomsen blive valgt som bestyrelsesmedlem.

Han har blandt andet erhvervserfaring fra sin tid som direktør i fiskerivirksomheden Halibut Greenland fra 2011 til 2020. Han har desuden været næstformand i Kalaallit Airports Holding siden 2020 samt formand for KNI fra 2013 til 2018.

Niels Thomsen har med sin baggrund i fiskeriindustrien fra Halibut Greenland A/S samt North Atlantic Seafood A/S et indgående kendskab til værdikæden fra start til slut.

Preben Sunke skal også i bestyrelsen

Derudover styrkes Royal Greenlands bestyrelse med Preben Sunke der har erfaring inden for international fødevareindustri, samt stærke finansielle kompetencer.

Preben har erfaring som finansdirektør og medbringer relevant viden fra fødevareindustrien via sin 30-årige ansættelse hos Danish Crown, samt den finansielle sektor med bestyrelsesposter i bl.a. Nykredit og Forenet Kredit.

Naalakkersuisut understreger krav

Naalakkersuisuts budskab til selskabets ordinære generalforsamling var, at selskabets udgangspunkt er Grønland og det er nødvendigt at virksomheden befinder sig her og forstår det samfund, den agerer i.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) der er ejerrepræsentant i fiskerigiganten, understreger at Naalakkersuisut har noteret sig, at Royal Greenland har præsenteret en plan, med følgende centrale punkter:

Royal Greenland er langt i arbejdet på at bygge et nyt hovedkontor i Nuuk.

At der arbejdes på en ny direktionsstruktur i Royal Greenland, med direktørerne bosat i Grønland for øje.

At Royal Greenland vil intensivere sin opkvalificering af den lokale arbejdskraft og de fremtidige ledere.

- Det er Naalakkersuisuts klare forståelse og forventning, at Royal Greenland fortsat arbejder målrettet for at de ovennævnte planer realiseres, skriver formandens departement i en pressemeddelelse.