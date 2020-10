Hærværksbølge: Kommune og Politi arbejder på løsning

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 02. oktober 2020 - 07:46

Det er med stor sandsynlighed en gruppe børn og unge, der udøver hærværk på daginstitutioner og skoler i Nuuk.

Det vurderer kriminalpræventiv afdeling i Grønlands Politi.

- I Nuuk arbejder politiet sideløbende med den konkrete efterforskning, i øjeblikket tæt sammen med kommunen om at sætte ind overfor de grupper af børn og unge, som formodes blandt andet at stå bag de mange knuste ruder på skoler og daginstitutioner, oplyser Mikkel Svendsen, leder af kriminalpræventiv afdeling i Grønlands Politi.

Han oplyser, at flere af de involverede børn og unge er under 15 år. Og politiet har et tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, så der kan laves målrettede handleplaner i sagen.

- Samarbejdet går blandt andet ud på at have et fuldt koordineret overblik over de indblandede børn og unge, samtidig med at der planlægges konkrete og målrettede handlinger mod de mest fremtrædende i grupperne, fortæller han.

Kommunen igangsætter hjælp

Direktør i forvaltningen for Børn og Familie, Martha Lund Olsen bekræfter, at kommunen samarbejder med politiet for at stoppe hærværksbølgen i Nuuk.

Indtil videre har mindst tre skoler og mindst to daginstitutioner været udsat for hærværk.

Kommuneqarfik Sermersooq kan ikke udtale sig omkring specifikke sager. Men i sager, hvor børn og unge udøver hærværk er der flere tiltag, kommunen kan gøre:

- Selvfølgelig bliver de involveredes forældre kontaktet. Men det hænder, at forældrene ikke reagerer, så må unge-rådgivere tage over, fortæller Martha Lund Olsen, direktør for Forvaltningen for Børn og Familie.

- Hvis nødvendigt, bliver de børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Hvis de involverede allerede er anbragt udenfor hjemmet, så tages der kontakt til opholdsstedet, så de involverede kan få yderligere hjælp, fortæller Martha Lund Olsen.

Grønlands Politi oplyser, at politiet efterforsker sager om hærværk enkeltvis.

- Selvom de fleste af de involverede børn og unge er under 15 år, så går Grønlands Politi aktivt ind i samarbejdet med kommunen om i fællesskab at finde de bedste løsninger for at gøre Nuuk tryg for alle borgere – og for at få stoppet den utryghedsskabende og kriminelle adfærd blandt en lille gruppe af byens børn og unge, siger Mikkel Svendsen.