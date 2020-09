Hærværk er stadig et stort problem

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 29. september 2020 - 08:43

De seneste par måneder har Grønlands Politi oplevet en stigning i anmeldelser om hærværk.

Både private og offentlige anmelder hærværk. Især ruder på skoler og daginstitutioner står for skud, når mørket lægger sig.

Nu kommer to kommuner med opråb til borgere, der kan have kendskab til hærværk.

Kommuneqarfik Sermersooq har på det seneste oplevet op til flere hærværk på skoler og daginstitutioner. Vinduer på mindst tre skoler og to daginstitutioner er blevet ødelagt.

- Det er et trist syn for lærere, elever og forældre at møde op til hærværk på deres skole. Det skaber stor utryghed hos både elever og ansatte at se deres skoler blive behandlet på denne måde. Der bruges mange ressourcer på at rydde op bagefter, og det fjerner fokus og tid fra undervisningen, siger Lone Nukaaraq Møller, direktør for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

En dyr affære

Også Qeqqata Kommunia er hårdt ramt af hærværk. Både politiets kontor og daginstitutionen Naja/Aleqa har oplevet omfattende hærværk.

Og det er en dyr affære for kommunen at skulle udbedre skaderne ved daggry.

- Udskiftning af ruder indebærer mange udgifter. Udgifter til udskiftning af ruder og til rengøring er på nuværende tidspunkt løbet op på kr. 30.500, og der er stadigvæk flere ruder der skal udskiftes. Vi har været nødsaget til at bruge mange midler på reparationer, som vi ellers kunne have brugt på noget mere brugbart, det oplyser leder for daginstitution Naja/Aleqa i Sisimiut, Martha Lyberth Jensen i en pressemeddelse.

I alt ti ruder er ødelagt, hvoraf seks af dem blev ødelagt ved sidste hændelse.

Kontakt politiet

Kommuneqarfik Sermersooq opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn og holde øje med deres færden om aftenen. Også borgere bedes om at holde øje med skoler om aftenen.

Lederen i daginstitutionen Naja/Aleqa i Sisimiut opfordrer borgerne til at henvende sig til politiet, hvis de har kendskab til udøverne af hærværk:

- Vi vil meget gerne opfordre borgerne til at rette henvendelser til politiet, hvis de har kendskab til hændelsen eller har hørt noget, da vi ellers kunne have brugt midlerne til noget mere gavnligt for børnene og institutionen, lyder det fra Martha Lyberth Jensen.