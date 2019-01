Håndbold: Wake up call for landsholdet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 19. januar 2019 - 14:24

Det grønlandske herrelandshold i håndbold er langt fra Pan Am-formen.

I weekenden spillede landsholdet to træningskampe mod Færøerne, hvor det blev til to klare nederlag. Det blev til et 15-måls nederlag i den første kamp, mens det blev til et ti-måls nederlag i den anden kamp.

- Mange spillere er ikke i form, hvilket afspejles i resultaterne. Det er et wake up call, siger landstræner for herrelandsholdet Ingi Olsen til Sermitsiaq.AG.

Landsholdet stillede op med både rutinerede og unge spillere ved de to træningskampe. Landsholdsprofilen Akutaaneq Kreutzmann siger, at han savnede mod og timing i de to kampe.

- Hvis vi havde haft flere træninger sammen, kunne vi måske have fået et bedre resultat. Vi kender ikke de nye spillere så godt spillemæssigt, for der manglede klare aftaler både i forsvaret og angrebet. Men jeg ved også, at nogle af spillerne ikke er i ordentlig kampform efter Pan Am, påpeger han.

Her ses landstræner Ingi Olsen Nukappiaaluk Hansen

Ingi Olsen og Akutaaneq Kreutzmann er enige om, at der er plads til forbedringer.

- Spillerne skal træne endnu hårdere, og måske springe en kaffemik over og i stedet prioritere træningen. Det færøske landshold har gjort et stort fremskridt i de seneste år, hvor forbundet har sat stor fokus på talentudvikling. Det kan det grønlandske landshold måske lære noget af, for vi mangler spillere, der kan spille på det her niveau, fremhæver landstræneren, der glæder sig over, at håndboldforbundet vil foretage træneruddannelser i forskellige byer i Grønland.

Møder det danske U21-landshold

Akutaaneq Kreutzmann ser optimistisk på holdets nuværende situation.

- Vi har mange gode unge spillere nu, og hvis de kan træne hårdt, er der rige muligheder for udvikling, hvor vi kan blive endnu bedre end det vi så ved Pan Am. Jeg er altid klar til udfordringer, derfor ser jeg meget op til vores kommende landsholdstræninger, siger Akutaaneq Kreutzmann, og fortsætter:

Akutaaneq Kreutzmann ser frem til udfordringerne Leiff Josefsen

- Men vi kan dog ikke bruge den første kamp til så meget, hvor det hele faldt sammen. Dog var der mere gejst og spilleglæde i den anden kamp, som vi kan arbejde videre med.

Den næste opgave for landsholdet er to kampe mod det danske u21-landshold. Den første kamp spilles i Ilulissat, mens den anden kamp skal foregå i Nuuk. Kampene spilles i juni.