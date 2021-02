Håndbold: Landstræner forlænger aftale

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 15. februar 2021 - 15:30

Det grønlandske kvindelandshold i håndbold får glæde af Anders Friis som landstræner i de kommende tre år.

- Jeg har forlænget, fordi det er et rigtigt spændende projekt at være med til at videreudvikle håndbolden i Grønland. Damehåndbolden har udviklet sig rigtig meget - ikke kun landsholdet men også håndbolden generelt i Grønland, siger Anders Friis til Sermitsiaq.AG.

Større konkurrence

Han er til dagligt assistenttræner i Herning Ikast og derudover er ansat på ISI Idrætsefterskole, hvor han ligeledes er håndboldtræner.

- Min trænerkollega Johannes Groth har gjort et kæmpe stykke arbejde i mange år, som jeg har stor respekt for, både med landsholdet men også for de unge kommende spillere. Helt konkret betyder det, at der er flere, der spiller håndbold, og dermed er konkurrencen blevet større, hvilket er vigtigt for fremtiden, fremhæver han.

Erfaring

Hans landstrænerkollega Johannes Groth er glad for, at Anders Friis har forlænget sin aftale.

Landstræner Johannes Groth Leiff Josefsen

- Han er træner stort set på fuldtid. Han er involveret i den danske kvindeliga med HIH, han bliver dermed presset hver eneste dag. Det betyder også, han særligt på det taktiske område kan byde ind på et meget højt niveau. Samtidig er han opdateret på nye øvelser indenfor håndbolden, som kommer damerne tilgode. Vi supplere hinanden virkelig godt, så jeg er meget glad for, at der er blevet forlænget med Anders, siger Johannes Groth.

Lige nu går landsholdet og tripper for at kan få lov til at mødes igen, så de kan få finpudset deres koncept og forhåbentligt gøre en god figur til det VM kvalifikation som alle i landsholdet håber bliver en realitet.

Johannes Groths kontrakt løber ud ved udgangen af dette år. Dialog omkring forlængelse vil begynde eventuelt i den nærmeste fremtid, oplyser han.