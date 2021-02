Håndboldkvinderne spiller VM-kvalifikation i USA

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 13. februar 2021 - 14:27

Det grønlandske kvindelandshold i håndbold skal igen forsøge at kvalificere sig til verdensmesterskaberne.

Kvalifikationsturneringen skal holdes i USA, hvis coronasituationen ikke stopper turneringen, oplyser landstræner Johannes Groth til Sermitsiaq.AG.

Kommunikation via nettet

- Da vi ikke holde landsholdssamlinger på grund af coronarestriktioner holder vi opdateret gennem internettet, hvor vi drøfter træninger og taktik. Det afhænger meget af individuel ansvar blandt spillerne i disse tider, men vi har foretager løbende test, og spillerne har klaret sig godt, fortæller han.

Johannes Groth er bevidst om, at kampformen kan mangle blandt de spillere, som bor i Grønland.

- Jeg kan dog sige, at spillerne i Nuuk har spillet flere kamp mod ungdomsherrehold, og det samme gælder både i Ilulissat og Sisimiut, oplyser han.

Håber kamp på banen

Det grønlandske herrelandsholds VM-kvalifikationsturnering blev som bekendt aflyst, og pladsen blev givet til USA af det Internationale Håndbold Forbund.

- Jeg vil blive meget overrasket, hvis VM-pladsen gives uden kamp på banen. Jeg forventer turneringen afholdes som en kvalifikationsturnering. Tidligere beslutninger som vi så til herrer VM, hvor USA for tildelt wildcard skaber der lidt bekymring. Men jeg forventer som sagt at, det ikke bliver tilfældet her - vi kommer til at spille om det, siger Johannes Groth.

Holdets målsætning før coronapandemien har været at nå finalepladsen ved den kommende kvalifikationsturnering.

- På grund af en meget uforventet forberedelse grundet pandemien, er det svært at vurdere hvor vi står i forhold til de andre nationer. Det kan være vi regulere internt i målsætningen når turneringen nærmer sig. Jeg forventer stadigvæk, vores største konkurrenter til VM pladsen bliver Cuba, Puerto Rico og USA. Mexico og Den Dominikanske Republik har det også med at overraske, så dem kan vi hellere ikke afskrive, lyder det fra Johannes Groth.

Verdensmesterskaberne i håndbold for kvinder skal afholdes i Spanien i december. De grønlandske håndboldkvinder har deltaget ved VM et enkelt gang, og det skete i 2001.