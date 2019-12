Håndbold: Kvindelandsholdet sigter frem mod VM-kval

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 19. december 2019 - 14:19

Landstrænerne Johannes Groth og Anders Friis har udtaget 23 spillere til bruttolandsholdet, der skal have samling i februar.

Landsholdet er nemlig allerede i gang med forberedelserne til de kommende kvalifikationsturnering til verdensmesterskaberne, der skal spilles om halvandet år.

- Vi har i den forbindelse forberedt samlinger i 2020, her bliver det spillere fra bruttotruppen vi kommer til at have et tættere samarbejde med. Vi evaluerer løbende, således at der kan ske ændringer på bruttotruppen. Vi kan med erfaring sige at, nogle kan ikke følge med og andre viser gode takter så de fortjener at komme med i betragtning. Vi glæder os til at følge udviklingen og arbejde med disse dygtige spillere, siger landstræner Johannes Groth.

Spillere i fokus

Han har også fulgt med i det netop overstået talentsamling og ITTU.net cupturnering i Nuuk. I samme forbindelse har han udtaget en gruppe af spillere, han kalder 'Fokus spillere'.

- Det er spillere som har gjort sig særlig bemærket, som vi ønsker at have en lidt tættere dialog med og tilbyder vores rådgivning og materiale vi deler ud af på landsholdet. Vi kommer også til at invitere enkelte fra denne gruppe til nogle af vores samlinger her hjemme eller i udlandet, fremhæver Johannes Groth.

Han påpeger dog, at det ikke giver garanti for at blive landsholdsspiller i fremtiden, hvis man er blandt 'fokus spillerne'.

- Spillerne skal i udgangspunktet ønske det selv og arbejde for det, så må vi se om den hjælp vi tilbyder, kan være med til at vise retningen. Herunder er det også vigtigt at påpege at ligesom bruttotruppen betyder det ikke at vi ikke har fokus på andre dygtige unge spillere, tværtimod – evalueringen af fokus spillere gælder også for dem som det gør for bruttotruppen, lyder det fra kvindelandsholdets landstræner.

Første samling i 2020 bliver i Nuuk i uge 7, februar. Bruttolandsholdet og fokus spillere som er udtaget, er følgende:

Bruttolandshold:

Nivi Fly Målmand GSS

Aviaaja Heilmann Målmand GSS

Karen Lund Fleischer Målmand N-48

Aviana Kajangmat Fløj NuK

Andrea Andreassen Fløj GSS

Pilunnguaq Broberg Fløj GSS

Ane Sofiannguaq Frederiksen Fløj GSS

Laila Berthelsen Fløj GSS

Nuunu-Marie Lukassen Fløj NuK

Lykke Frank Hansen Bagspiller NFH

Christina V. Lange Bagspiller NuK

Nivi J. Petersen Bagspiller GSS

Gerdaaraq I. Geisler Bagspiller N-48

Clara Nielsen Bagspiller NuK

Najaaja Anja Lyberth Bagspiller GSS

Kathrine Mikkelsen Bagspiller Silkeborg-Voel KFUM

Ivalu Bjerge Bagspiller TTH Holstebro

Mia Egede Rasmussen Bagspiller Ringkøbing

Naasu Tremel Bagspiller Lyngby

Pilunnguaq R. Wille Bagspiller NuK

Ivaana Holm Streg GSS

Sandra Rothberg Streg Ikast håndbold

Arnanguak Steenholdt Streg GSS

Fokus Spillere