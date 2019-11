Håndbold: SAK og GSS vinder ungdomsturnering

redaktionen Mandag, 25. november 2019 - 14:15

Håndboldtalenterne havde træningssamling derefter blev der afholdt ynglingeturnering i Nuuk sidste uge.

Ved turneringen, Ittu.net Cup, deltog GSS, S-68 sam kysthold og Junior By-hold, mens SAK, GSS, NÛK og et kysthold spillede hos kvinderne.

Fysisk stærke GSS

Herreholdet GSS vandt turneringen, da holdet slog kystholdet med 41-26, hvor holdet førte med 20-10 ved pausen.

- Ved finalen hos herreynglinge udeblev spændingen da GSS førte stort fra start til slut. Her manglede kyst holdet deres store profil fra de foregående kampe Kalé Fleischer hvilket kunne mærkes. De andre gjorde en hæderlig figur, men et fysisk stærkt GSS hold var svære at komme forbi og de brugte fysikken godt og hjalp dem til at komme til nemme chancer, siger Johannes Groth i pressemeddelelsen.

Her ses finalen mellem GSS og Kysten GSS Håndbold

Spændende finale hos kvinderne

Hos kvinderne vandt Sisimiut-holdet SAK Ittu.net Cup med finalesejren over GSS med 24-22.

- Pigefinalen blev en helt anden kamp end deres første indbyrdes kamp som SAK vandt meget overbevisende. En stærk målmands indsats og en stærkt kæmpende GSS defensiv gjorde det svært for det stærkt organiseret SAK. Selvom SAK i perioder var langt foran, lykkedes det altid GSS at få kontakt igen. Det stod da også helt lige med et minut igen, men SAK smed ikke favoritværdigheden og gjorde da også arbejdet færdigt efter nogle uprovokerede fejl af GSS som under den store spænding, fik svært ved at styre det kollektive og rolige spil det indtil sidste minut havde været dygtige til. SAK har igennem en årrække haft bygget en stærk fundament, som kender hinanden, også i svære situationer som i dag. Stort tillykke til vinderne, og den værdige finalemodstander. Flere af disse type finaler i fremtiden ser vi frem til, siger Johannes Groth.

Fokus på videreudvikling

Det har været lærerigt for alle ved træningssamlingen samt i turneringen, oplyses det.

- Trænerteamet ved turneringen vurderer, at ugen har gået godt med en masse træning, foredrag samt kampe, meddeles det i en pressemeddelelse.

- Nu skal ungerne tage hjem og arbejde videre med det værktøjer der er givet samt anbefalinger hvad der skal fokuseres for at udvikle endnu mere. Trænerteam håber selvfølge klubberne, trænerne sammen med spillerne der tages fokus på det fysiske del som er en af det vigtigste fokuspunkt i samlingen, fremhæves det.

Placeringer:

Dame ynglinge

SAK

GSS

NÛK

Kysten

Herre ynglinge

GSS

Kysten

S-68