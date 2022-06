Håndbold VM i Mexico: Protest fra Cuba afgøres før kampstart i dag

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 28. juni 2022 - 13:13

Der foregår drama udenfor håndboldbanen ved VM-kvalifikationsturneringen i Mexico.

Efter den dramatiske afslutning af kampen mellem Grønland og Cuba ved VM-kvalifikationsturneringen, som sluttede 27-27, hvor Cuba fik annulleret deres sidste mål, har Cuba indgivet protest til turneringsledelsen bag kvalifikationsturneringen.



- Protesten er indgivet inden for de gældende rammer herfor, og sagen behandles i den nedsatte disciplinærkomite/jury og IHF. Der vil komme en afgørelse inden dagens første kamp, hvilket er klokken 19.00 grønlandsk tid, oplyser delegationsleder for herrelandsholdet, Kurt Lauritsen.

Grønland kan ikke tåle pointtab

Vinder Cuba protesten, og dermed kampen, vil Grønland fortsat være uden point i turneringen.

- Det betyder i så fald ikke, at Grønland er uden chancer for at komme i finalen, meddeler han.



Vinder USA over Cuba i den sidste kamp og vinder Grønland over Mexico ender Cuba, Mexico og Grønland nemlig med 2 point.

Målforskel kan blive afgørende

- Hvis dette bliver tilfældet vil det være målforskellen i de indbyrdes kampe mellem Cuba, Mexico og Grønland der er afgørende. Her har Mexico lige nu +8 mål, Cuba vil have -7 og Grønland har -1. Det betyder at Grønland skal vinde med minimum 5 mål over Mexico for at gå videre. Taber Cuba protesten vil Grønland gå videre med en sejr over Mexico uanset hvor stor målforskellen er, lyder det fra Kurt Lauritsen.



Men hvis Cuba vinder protesten, må de cubanske landshold ikke få point. Får Cuba point mod USA, vil Grønland ikke kunne nå Cuba.