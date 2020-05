GUX Nuuk: Seks dimissioner på en dag

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 25. maj 2020 - 16:47

Ligesom GUX i Qaqortoq og Aasiaat, opererer GUX Nuuk med forskellige planer for eksamener for elever samt dimissionen for adgangseleverne.

For første gang planlægger GUX at afholde dimissionsdagen i seks hold.

- Det bliver en lang dag. Men vi vægter højt, at den nærmeste familie deltager ved dimissionen, da det ofte er første gang, et familiemedlem bliver student. Det er en vigtig dag for familien, forklarer Mikael Enggaard.

Risiko for en eventuelt ny smittespredning af coronavirus i landet, har resulteret i anderledes dimissionsplaner for gymnasier i Aasiaat og Qaqortoq. Også i Nuuk:

- Hvis samtlige elever og familiemedlemmer skulle samles på en gang, kunne der snildt være omkring 400 mennesker. Det kan vi ikke have. Ved at dele dem op, er der plads til alle, fortæller rektor ved GUX Nuuk.

Online eksamener

Eksamensperioden er allerede godt i gang. Mikael Enggaard fortæller, at eksamenerne vil blive afholdt på afstand, hvor en censor deltager fra Danmark via en online forbindelse.

Elever og lærere vil fortsat mødes i skolen, mens en censor følger med via en internetforbindelse under prøverne.

- Vi er fortrøstningsfulde. Vi har afprøvet mulighederne og har lidt erfaringer omkring virtuel undervisning, hvor en lærer underviser elever via et link på en app, der hedder Zoom, siger rektor Mikael Enggaard.

Også GUX Aasiaat og GUX Qaqortoq opererer med planer for eksamener, hvor en censor fra Danmark får mulighed for at deltage gennem skype.

Der er fortsat rejserestriktioner fra Danmark, hvorfra det kun er godkendte passagerer, der må rejse ind i landet. Derfor ankommer der ingen censorer fra Danmark.

Censorer fra andre gymnasiale uddannelser kommer dog til stede fysisk til GUX Nuuk.