GUX: Eksamen på coronamåde

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 24. maj 2020 - 08:08

Der er fortsat beredskab vedrørende eventuel smittespredning af coronavirus i Grønland. Derfor står GUX i Qaqortoq og Aasiaat klar med en anderledes skema for eksaminer for gymnasieeleverne i år.

Censorer fra Danmark har ikke mulighed for at rejse til Grønland. Der er derfor tænkt alternative kommunikationsveje ind i eksaminerne:

- Eleverne har får mulighed for at gennemføre deres eksamen, hvor en censor er med online. Nogle elever har sagt ja til tilbuddet, mens andre har takket nej. Vi må så finde andre løsninger på de elever, der ikke ønsker mundtlige eksamener online, siger rektor i GUX Qaqortoq.

Midlertidig bekendtgørelse

Landets gymnasier og uddannelsesinstitutioner har af Naalakkersuisut igennem en bekendtgørelse fået råderum til at ændre på procedure for eksamener under coronakrisen.

- Vi har erhvervet os videokonferenceudstyr, så vi kan have en stabil forbindelse til vores censorer i Danmark. Elever skal op til flere fag, hvor en censor følger med via skype, forklarer Dorthie Siegstad, rektor fra GUX Aasiaat.

I GUX Qaqortoq er tidspunkter for eksamener rykket. Dagen startes klokken 7.00 og sluttes senest klokken 13.00, så censorer fra Danmark kan være med i fornuftige tidspunkter. Forberedelsestiden er også længere, og der er afsat ekstra tid under eksamenerne, så man er på forkant med eventuelle tekniske problemer.

Livestreming

Også dimissionen den 26. juni 2020 i Qaqortoq bliver påvirket af coronavirus. Kun elever og personale må være på gymnasiet.

- Hvis samtlige familier skulle deltage, ville der være omkring 300 mennesker. Og det kan vi desværre ikke have, siger rektor Brian Alarik Johansen.

Derfor bliver dimissionen holdt uden familien. Men dimissionen vil blive sendt live via Facebook.

- Så kan de alligevel deltage - på afstand, siger Brian Alarik Johansen.

I Aasiaat ser planerne anderledes ud til dimissionen den 23. juni 2020. Selve dimissionen holdes udenfor med taler, overrækkelse af priser og eksamensbeviser samt spisning.

- Der vil det være nemt, at holde afstand, siger Dorthie Siegstad.

- Med afslutningsmiddagen opererer vi med to planer. Hvis forsamlingsforbuddet ophæves, bliver det med gæster. Men hvis forsamlingsforbuddet opretholdes, må eleverne spise middag sammen uden gæster. Derfor har vi også sendt invitationer ud til deres familier, hvor der står med stort, at det er med forbehold for ændringer, siger rektor i GUX Aasiaat.