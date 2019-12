Guldsmed: Der skal være guld til lokal smykkeproduktion

Walter Turnowsky Søndag, 29. december 2019 - 15:26

I to små plastikskåle i Nicolai Appels værksted ligger en lille smule guld. Det er de sidst rester af guld fra den tidligere produktion fra Nalunaq-minen. Mens jeg besøger ham, går han igang med at arbejde på det allersidste smykke fremstillet af Nalunaq-guldet.

Han vil dog gerne fortsætte med at arbejde med grønlandsk guld og derfor søgte han kontakt til Nalunaq-minens nye ejere, AEX Gold med direktør Eldur Olaffson.

- Eldur Olaffson har jeg selv jagtet ned, fordi jeg skulle finde ud af, hvem er det der sidder med fingeren på aftrækkeren med nogle beslutninger omkring det grønlandske guld og hvornår kommer det, fortæller Nicolai Appel.

Medaljon som symbol

Det er nemlig ikke kun til sin egen smykkeproduktion, han gerne vil sikre det ædle metal.

- Det spiller jo en vigtig rolle for den forhåbentlig kommende smykkeproduktion i Grønland, at der er guld undervejs.

Nicolai Appel har i adskillige år arbejdet med grønlandsk guld, fordi det har en helt særlig fortælling og fordi han ved, at det ikke er udvundet under tvivlsomme forhold. Et af hans væsentligste værker er et diadem til Dronning Magrethe, som Selvstyret forærede hende i anledning af hendes 40-års jubilæum på tronen.

- Jeg fik en god snak med Elidor Olafsson og jeg introducerede ham til, hvad jeg har lavet med grønlandsk guld.

- Vi arbejder på at fremstille den første medalje af guldet, for man må jo ikke kalde det en mønt. Han vil gerne lave en one ounce medalje, det vil sige det er omkring 31 gram guld. Den har jeg tegnet til ham, hvor der er nogle blomstermotiver på, som referer til grønlandsk botanik.

På samme måde som til Dronnnge-diademet indgår den grønlandske botanik i designet af medaljenn Nicolai Appel

På DI's Grønlands-konference fortalt Elidor Olafsson, at selskabet satser på at markedsføre Nalunaq-guldet som 'rent' guld, det vil sige fremstillet samfundsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Guldmedaljen skal afspejle det hensyn.

Guld til grønlandsk produktion

Og netop selskabets samfundssind appellerer Nicolai Appel til.

- Jeg mener, at man bør forpligtige sig til, at der altid er guld at købe, for dem der i Grønland ønsker at lave smykke i grønlandsk guld, siger han.

Han vil selv forsøge at hjælpe til med at få en produktion af grønlandske smykker op at stå i Nuuk. Den skal basere sig på de grønlandske rubiner og i første omgang arbejde i sølv.

- Hvis man får en grønlandske smykkeproduktion op at stå, ved at bruge rubinen og noget sølv, så er man i allerhøjeste grad klar til, at man kan producere smykker i guld.

Bedre pris for smykke-guld

Han mener, at det var en fejl, at man ikke i forbindelse med den foregående produktion i Nalunaq sikrede guld til smykkeproduktionen, og frem for alt missede chancen for at opbygge en lokal produktion.

- Vi er nu løbet tør for grønlandsk guld, selvom der er blevet produceret adskillige ton. Og fordi man ikke har opbygget en grønlandske smykkeindustri, er der en masse merværdi, man er gået glip af, siger han.

Nicolai Appels sidste rester af guldet fra Nalunaq-minen Walter Turnowsky

Guldsmeden føler sig overbevist om, at man vil kunne tage mere for smykker fremstillet i Grønland af grønlandsk guld. Og derfor mener han også, at det kan blive en god foretning for AEX Gold at reservere noget af guldet til en lokal smykkeproduktion.

- Jeg tror, at man kan tillade sig at tage lidt mere for det grønlandske guld, når det er til smykkeindustrien, fordi det har en større værdi i smykker.

AEX Gold regner på nuværende tidspunkt med at kunne starte udvindingen i Nalunaq-minen i 2021.