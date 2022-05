Gruppeformand om fravær i Inatsisartut: Sygemeldinger og transportbesvær

Kassaaluk Kristensen Søndag, 29. maj 2022 - 11:45

Inuit Ataqatigiit forsøger at få kabalen i Inatsisartutsalen til at gå op og har kæmpet med at hente suppleanter ind den seneste tid.

Fire af deres folkevalgte medlemmer er sygemeldt, og i alt tre suppleanter er hentet ind. Det er dog fortsat nødvendigt at "cleare" med andre partier, da infrastrukturen gør, at en suppleant ikke når til samlingens slutspurt, der slutter den 2. juni.

- Vi har sygemeldinger i vores parti, og det er af helt lovlig karakter, som formandsskabet i Inatsisartut har godkendt. Vi værner om vores medlemmers helbred, forklarer gruppeformand i Inuit Ataqatigiit, Agathe Fontain om det store fravær i salen.

Gruppeformanden vil ikke oplyse om, hvem de sygemeldte er, og hvad sygdommene er, da det er af privat karakter. Asii Chemnitz Narup har selv tidligere meldt ud, at hun er sygemeldt på grund af knæoperation og efterfølgende genoptræning.

Sermitsiaq.AG’s undersøgelse af Inuit Ataqatigiits medlemmer i Inatsisartut viser, at Knud Mathiassen, Kristian Jeremiassen og Eqaluk Høegh på nuværende tidspunkt figurerer i Inatsisartuts liste om orlov.

Frustrerende rejsetid

Så mange har anmodet clearing: Så mange har anmodet om clearing i denne forårssamling. Partier, som er lavet clearingsaftaler er ikke medtaget, men clearing udligner magtforholdet i Inatsisartuts sal. 1.mødedag: 4 clearinger (IA: 4) 2.mødedag: 3 clearinger (IA: 3) 3. mødedag: 4 clearinger (IA: 4) 4. mødedag: 3 clearinger (IA: 3) 5. mødedag: 1 clearing (S: 1) 6.mødedag: 0 clearinger 7. mødedag: 2 clearinger (IA: 2) 8. mødedag: 3 clearinger (IA: 3) 9. mødedag: 3 clearinger (IA: 2, D: 1) 10. mødedag: 1 clearing (IA: 1) 11. mødedag: 1 clearing (IA: 1) 12. mødedag: 3 clearinger (IA: 3) 13. mødedag: 4 clearinger (IA: 3, S: 1) 14. mødedag: 5 clearinger (IA: 5) 15. mødedag: 4 clearinger (IA: 4) 16. mødedag: 4 clearinger (IA: 4) 17. mødedag: 6 clearinger (IA: 3, D: 2, A: 1) 18. mødedag: 6 clearinger (IA: 3, D: 2, N: 1) 19. mødedag: 4 clearinger (IA: 4) 20. mødedag: 0 clearinger 21. mødedag: 2 clearinger (N: 1, IA: 1) 22. mødedag: 1 clearing (N: 1) Kilde: Redegørelser for dagsordenspunkter i Inatsisartut. ina.gl.

Inuit Ataqatigiit når ikke at hente endnu en suppleant, før Inatsisartuts forårssamling slutter. Den sidste suppleants ankomst er ellers planlagt til den 7. juni, men det giver ikke mening i forhold til samlingen.

Oppositionen har i hårde vendinger kritiseret koalitionens tilstedeværelse – eller mangel på samme – i Inatsisartutsalen under forårssamlingen. Udover udvalgsarbejde og debat har oppositionen måtte forholde sig til clearingsaftaler på daglig basis.

Agathe Fontain forklarer, at udover sygdom, så er der også seminarer og møder, som Inatsisartutmedlemmer skal være med til. Og det har fået antallet af clearinger til at løbe op.

- Det er selvfølgelig beklageligt, at situationen nogle gange er sådan. Men mine medlemmer bliver ikke væk uden reel grund. Hvis de ikke har seminarer, møder eller ikke er syge, så skal de være med i salen, da det er deres arbejde, siger hun og slutter:

- Clearingsaftaler er til, for at opretholde det demokratiske arbejde. Og det er et redskab, som vi i Inatsisartut har benyttet i flere år, siger Agathe Fontain.

Inatsisartut har tre mødedage tilbage. IA's gruppeformand kan ikke oplyse, hvornår de fire medlemmer, der på nuværende tidspunkt er på orlov, vil vende tilbage til deres hverv som Inatsisartut.