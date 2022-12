Grov chikane og manglende udbetalinger: Måtte låne penge til flyet hjem

Anders Rytoft Onsdag, 07. december 2022 - 07:46

Direktøren i Carl Lynge ApS, Kitdlak Knudsen, har stiftet bekendtskab med manden, der kalder sig selv for Jens Sam Andersen. De har tidligere samarbejdet, men ifølge direktøren endte forløbet grimt med økonomisk bedrag og chikane, som desperat fik ham til at række ud til Grønlands Erhverv forat sætte en stopper for det.

Problemerne startede, da Kitdlak Knudsen opdagede, at Jens Sam Andersen overfakturerede ham for den udlejede håndværkers arbejdsindsats. Håndværkeren skrev ifølge Kitdlak Knudsen syv timer på arbejdsplanen, mens Jens Sam Andersen i stedet fakturerede Kitdlak Knudsen for ni timer.

Han undrede sig, men håndværkeren forsikrede ham om, at han altså ikke arbejdede mere end syv timer.

- Jeg samlede alle timerne sammen og konfronterede Jens Sam Andersen med, at han havde overfaktureret alle de timer. Dem ville jeg selvfølgelig ikke betale, sagde jeg til ham, men så startede grovheden.

Bekræfter opkald

Kitdlak Knudsen blev ringet op i tide og utide.

- Det var meget ubehageligt, når han ringede om aftenen og skældte mig ud, siger direktøren, der husker, at Jens Sam Andersen blandt andet sagde: "I grønlændere kan ikke stå på egne ben", og "I knepper jeres egne børn".

Grovheder som disse blev ved med at fortsætte.

Til sidst valgte Kitdlak Knudsen at tage fat i Grønlands Erhverv i håbet om, at den juridiske konsulent Lars Krogsgaard-Jensen kunne være med til at sætte en stopper for chikanen. Han bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at samtalen er fundet sted i maj måned. Det var ikke en særlig behagelig samtale, husker Lars Krogsgaard-Jensen.

Kitdlak Knudsen forklarer, at han ikke har optaget samtalen, hvorfor han ikke har valgt at gå videre med det i retten, fordi han ikke ville risikere, at det blev påstand mod påstand.

God til at snakke

Men han er langt fra den eneste, der har oplevet ubehageligheder i mødet med Jens Sam Andersen.

Patrick Flensted er en af flere håndværkere, som Sermitsiaq.AG er bekendt med, der ikke har fået udbetalt sin løn. Han bor i Danmark, men rejste i år til Grønland via Din Bygge Service Grønland for at arbejde og tjene nogle gode penge, som han forklarer.

Men det gik langt fra som planlagt.

- Han (Jens Sam Andersen, red.) er god til at snakke. De første to måneder, hvor jeg ikke fik udbetalt min løn, sagde han, at han lå i en skilsmisse med sin ekskone Anne Andersen. Han skulle bare lige have styr på nogle ting, siger Patrick Flensted.

Kassekredit på 30.000 kroner

Han indrømmer, at han godtog undskyldningerne i begyndelsen, men at han sagde fra efter måneder uden løn.

Virksomheden Din Bygge Service Grønland IVS er i dag under tvangsopløsning. Den er ejet af Anne Andersen, som har været forlovet med Jens Sam Andersen. Det er ifølge Patrick Flensted ham, Jens Sam Andersen, der har stået for al kommunikation og den chikane, der efterfølgende ventede ham.

Patrick Flensted forklarer, at han var nødt til at låne penge til at flyve hjem til Danmark, optage en kassekredit på 30.000 kroner og opsige sin lejlighed. Den danske håndværker har forsøgt at komme i dialog med Jens Sam Andersen i håb om at få udbetalt sin løn.

- Han kan bestemt være grov i munden. Jeg er både blevet truet med bander og alt muligt andet, siger Patrick Flensted.

Vil ikke kommentere

Han tilføjer:

- Det eneste, der er vigtigt for mig, det er, at det bliver stoppet. Så må jeg tage konsekvensen af det, hvis han igen skulle true mig med noget.

Patrick Flensted har overvejet at få en advokat på sagen, men eftersom at virksomheden er under konkurs, hvilket han blev mindet om af en medarbejder fra 3F, så ved han ikke, om det kan svare sig.

Sermitsiaq.AG har før og efter artiklen: Berygtet forretningsmand på spil i Grønland modtaget en række henvendelser fra håndværkere, som fortæller, at de ikke har fået udbetalt den aftalte løn og feriepenge.

Sermitsiaq.AG har forelagt kritikken for Jens Sam Andersen flere gange. Han oplyser mandag, at han fortsat ikke ønsker at kommentere på beskyldningerne mod ham. Anne Andersen er stadig ikke vendt tilbage på Sermitsiaq.AG's henvendelse.