Berygtet forretningsmand på spil i Grønland

Anders Rytoft Mandag, 05. december 2022 - 07:51

En række danske håndværkere, der er hyret til arbejdsopgaver i Grønland, er angiveligt blevet bedraget for tusindvis af kroner.

Anklagerne retter sig mod virksomheden Grønlands Byggeservice ApS og Din Bygge Service Grønland IVS, der udlejer arbejdskraft til byggeprojekter her i landet.

Sermitsiaq.AG har således modtaget henvendelser fra håndværkere, som fortæller, at de ikke har fået udbetalt den aftalte løn og feriepenge. Når de forsøger at komme i dialog om problemet mødes de med undskyldninger, chikane og trusler, lyder det fra håndværkerne, hvis identitet er bekendt af redaktionen.

Bag de to selskaber, der begge er under tvangsopløsning, står Jens Sam Andersen og hans, ifølge ham selv, nu tidligere forlovede. Jens Sam Andersen afviser beskyldningerne.

Fraskriver sig ansvaret

Jens Sam Andersen har tidligere brugt navnet Sam Overgaard, og det er ikke første gang, at han er i offentlighedens søgelys.

Jens Sam Andersen har under navnet Sam Overgaard flere gange været omtalt i danske medier for kritisable forretningsmetoder.

Det samme har hans tidligere forlovede. I en artikel fra Helsingør Dagblad i 2021 beskrives, hvordan medarbejdere i Kronborg Røgeri klager over manglende lønudbetaling, og hvordan Sam Overgaard fraskriver sig ansvaret, da virksomheden var ejet af hans forlovede. Hun har hverken taget telefonen eller er vendt tilbage på Sermitsiaq.AG's henvendelse i forbindelse med denne artikel.

I 2017 var Jens Sam Andersen i fokus i tv-dokumentarprogrammet Svindlerjagt på Kanal 5. Af programmet fremgik det, at han - under navnet Sam Overgaard – formidlede danske håndværkere til norske virksomheder. Mens han selv modtog betaling, fik håndværkerne ikke den aftalte løn.

- Jeg er aldrig blevet dømt

Ifølge Svinderjagt snød Sam Overgaard mindst 17 personer for mere end 600.000 kroner. Hans virksomheder - Nordic Crew og Nordisk Bemanning - gik senere konkurs.

Spørgsmålet er, om Jens Sam Andersen, som han altså kalder sig nu, er i færd med tilsvarende forretningsaktiviteter i Grønland med et kølvand af håndværkere som økonomiske ofre.

- Jeg er aldrig blevet dømt for noget, siger Jens Sam Andersen i en kommentar til programmet Svindlerjagt, da Sermertisiaq.AG er i kontakt med ham. Han ønsker ikke at forholde sig til de danske håndværkeres kritik om manglende udbetaling her i landet og lægger røret på.

Forinden henviser han til KJ i Ilulissat, som er en af Jens Sam Andersens største kunder i øjeblikket. De skulle angiveligt kunne bekræfte, at Jens Sam Andersen og selskabet betaler løn hver eneste måned.

Politianmeldelse

Da Sermitsiaq.AG kontakter KJ, viser det sig, at der for to uger har stået to håndværkere hos direktøren og klaget over manglende løn.

KJ oplyser til Sermitsiaq.AG, at de nu afbryder al samarbejde med Jens Sam Andersen.

Sermitsiaq.AG har spurgt de omtalte håndværkere, om de har politianmeldt sagen.

Flere er rejst til Danmark og har opgivet deres foretagende, fordi begge virksomheder er under tvangsopløsning, mens en anden håndværker i samråd med Grønlands Erhverv har opgivet at anmelde Jens Sam Andersen for chikane på grund af manglende beviser.