Den grønne omstilling: Grønland vil satse på CO² -lagring

Jensine Berthelsen Fredag, 08. september 2023 - 15:44

Naalakkersuisut har 10. august godkendt strategien for lagring af CO² i undergrunden. Det oplyser departementet for råstoffer og justitsområdet i en pressemeddelelse.

Det betyder at Grønland nu aktivt skal arbejde for at finde potentialer for nedpumpning af CO² - i hvert fald i første omgang som et pilotprojekt, hvor en test-station til nedpumpning af CO² bygges og prøves af. De tre steder, som først undersøges for deres geologiske potentiale er:

A) Disko Vest området

B) Fiskefjord/Nuuk området

C) Sydgrønland

Potentiel stor indtægtsgrundlag for landet

Det er målet, at der bliver etableret en CCS-industri i Grønland, i form af opbygning af et modtageapparat i CCS-kæden, kan være starten på en ny, signifikant bæredygtig, erhvervssektor i Grønland med etablering af nye arbejdspladser.

Det forventes, at der fremadrettet vil være store økonomiske interesser i CO² -lagring, og dermed et stort indtjeningspotentiale for Grønland.

Andre lande er allerede godt i gang med at undersøge deres muligheder indenfor CCS. For at kunne blive en af disse aktører, gælder det for Grønland om at bekræfte sit CCS-potentiale og blive en del af CCS-kæden.

Læs hele Naalakkersuisuts strategi for lagring af CO² i undergrunden HER.