Grønlandsk bog bliver filmatiseret

Hvad laver borgerne, mens de venter på skibets ankomst?

Publikum kan nu se frem til en længere featurefilm af bogen "Umiarsuup Tikinngilaattaani" af Hans A. Lynge.

Sidste år udkom en kortfilm, ”Before One – Umiarsuup Tikinngilaattaani” som er baseret på Hans A. Lynges bog ”Umiarsuup Tikinngilaattaani”. Bogen fortæller om små episoder i et bosted, mens borgerne venter på skibets ankomst.

Internationale priser

Kortfilmen er vel modtaget og har vundet to priser ved en filmfestival i Los Angeles.

Nu skal kortfilmen udbygges, og hele bogen skal filmatiseres. Det oplyser producer af kortfilmen, Hanne M. Sørensen i en pressemeddelelse.

- Jeg er beæret over at skulle lave en helt feature film ud fra vores elskede roman "Umiarsuup tikinngilaattaani" af Hans A. Lynge, siger Hanne M. Sørensen.

Hun fortæller, at ideen om at filmatisere hele bogen er blevet til, efter filmen har fået en storslået modtagelse af publikum. Udover de to internationale priser, har kortfilmen når en kvartfinale og en semifinale i to andre filmfestivaler.

Interesse for grønlandske bøger

- Det er vigtigt for mig at bevare vores kulturarv og genfortælle den visuelt, så de unge kan få lyst til at læse de grønlandske bøger og få inspiration, siger hun.

Produceren regner med, at manuskriptet til filmatisering af ”Before One – Umiarsuup Tikinngilaattaani” kan skrives færdig før udgangen af 2022. Til næste år går hun i gang med optagelserne med primært grønlandsk crew.

Projektet har fået en bevilling fra Selvstyrets kulturmidler.