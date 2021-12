Endnu en kortfilm vinder priser

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 28. december 2021 - 11:19

Kortfilmen "Before One - Umiarsuup tikinngilaattaani" baseret på Hans A.Lynges roman, har vundet to fornemme priser ved en filmfestival i Los Angeles. Filmen er produceret af Hanne M. Sørensen.

- Det er stort bedrift og de skrev endda " outstanding achievement award" ekstraordinær bedrift i kortfilmen. Det er vigtigt for mig at promovere Grønland på disse filmfestivaler i udlandet, og dette er en god start til min promovering, siger Hanne M. Sørensen.

Hun har selv betalt for at få sin kortfilm på Indie Short International Festival. Filmen blev optaget i november, hvor der er normeringer hver måned. I første omgang fik hun at vide, at hendes film var optaget til at blive vist på en festival til januar 2022.

Men så fik hun besked på, at hendes film var kommet i betænkning for december-nomeringerne.

- I starten af december hører jeg ikke noget og troede, at jeg ikke kom i betragtning til nomineringer. Men så den her uge den 20.december fik jeg en mail om at min kortfilm er nomineret i to kategorier, nemlig "Best Crime Short" og "Best Indie Short" i udlændinge kategorien. Jeg er meget stolt, og blot 2 dage efter fik jeg en anden mail, og der stod at jeg har vundet i disse to kategorier, siger produceren, Hanne M. Sørensen.