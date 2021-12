Grønlandsk kortfilm vinder pris i Indien

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 27. december 2021 - 14:17

In the shadow of the Tugtupite, som er instrueret af Inuk Jørgensen, har vundet en pris i Indien. Prisen blev overrakt ved en ceremoni 19. december.

Filmen varer lidt over seks minutter og er et filmisk portræt af fortvivlelse og angst for en ukendt fremtid for inuitten på verdens største ø. Filmen stiller spørgsmålstegn ved rationalet bag tidligere og fremtidige mineudsigter i Grønland, og hvordan de er forbundet med en søgen efter identitet for en ung nation.

- Kortfilmen, som havde premiere ved Nuuk International Film Festival i 2020, har siden premieren rejst verden rundt og høstet anerkendelse på en række af verdens mest anerkendte kortfilmsfestivaller og vundet flere priser verden over, oplyser instruktøren Inuk Jørgensen.

Under ceremonien som foregik online sendte Inuk Jørgensen et skriftligt svar og takkede blandt andet; NAPA/Nordens Institut i Grønland og alle som havde støttet filmens tilblivelse og fulgt rejsen.

På festivalens hjemmeside kan man se udklip fra ceremonien: cishortff.com