Grønland kan potentielt blive eksportør af vedvarende energi

Anders Rytoft Tirsdag, 28. juni 2022 - 14:46

Kan tang blive en del af fremtidens klimavenlige brændstof?

Det er Grønlands Naturinstitut, som derudover tæller forskere fra Aarhus Universitet, Bergen Universitet og Havforskningsinstituttet fra Norge samt TARI fra Færøerne, i gang med at undersøge.

Projektet er sat i søen efter, at Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har bevilliget forskerne midler til at igangsætte studier af tangskove i Grønland.

Klimavenlige brændstoffer

Holdet af forskere skal blandt andet undersøge, om ressourcerne er store nok til, at der i fremtiden kan høstes tang til energi i stor skala.

Grønlandsk tang vil i fremtiden kunne indgå i produktionen af biogas, hvor der også omdannes CO2. I kombination med brint, der tilmed kan produceres grønt fra landets vandkraftværker, vil CO2 udvundet fra grønlandsk tang, potentielt kunne anvendes til fremtidens klimavenlige brændstof.

Stort potentiale

Den vedvarende energi, som muligvis kan blive en vigtig eksportkilde for Grønland, vækker begejstring hos Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

- Vi har netop igangsat processen med at konkurrenceudsætte vores største vandkraftpotentialer, men vores land har flere muligheder, som vi skal undersøge:

- Tangressourcen kan blive et stort udviklingspotentiale for vores land. Derfor er det afgørende at få kortlagt naturressourcerne, så vi kan vurdere, hvor meget tang, der kan høstes - og hvordan det skal ske, siger han.

Det er - ifølge Kalistat Lund - vigtigt for Naalakkersuisut, at det sker på en bæredygtig måde, og det kommer hele samfundet til gode.